Привлекательность флоатеров и давление на короткие ОФЗ не зависят от решения ЦБР по ставке - ПСБ

Привлекательность флоатеров и давление на короткие рублевые гособлигации сохранятся вне зависимости от варианта решения Банка России по ключевой ставке, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Увеличившиеся в четверг валютные интервенции ЦБ РФ не смогли оказать значимое воздействие на рынок, что негативно отразилось на котировках ОФЗ - доходности коротких бумаг выросли на 7-13 б.п. в ожидании действий регулятора на заседании в пятницу. В базовом сценарии мы склоняемся к сохранению ключевой ставки - 12% годовых вполне достаточно для охлаждения рынка кредитования и повышения сберегательной активности населения, однако требует более продолжительного времени, - пишет эксперт в комментарии. - Вместе с тем для достижения более быстрого эффекта ЦБ может пойти на дальнейшее повышение ставки - вероятность этого сценария также высока (35-40%). В целом оба варианта решения окажут давление на короткие классические ОФЗ, в то время как привлекательность флоатеров по-прежнему сохранится".

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