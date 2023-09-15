"Финам" повысил рейтинг для акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг для акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была также повышена экспертами со $123 до $132 за штуку на сентябрь 2024 года.

"Несмотря на слабый прогноз Qualcomm на июль-сентябрь, рынок смартфонов может начать восстановление уже в 4К23 на фоне вероятных окончания цикла повышения ставок и экономического восстановления в КНР. Бизнес компании по-прежнему остается крайне здоровой комбинацией лидерства в сегменте чипсетов для смартфонов, лицензий и диверсификации в направлении чипов для авто и IoT, которая обеспечивает сильный денежный поток", - указывает аналитик Александр Ковалев

Qualcomm Inc. - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи. Продукты компании используются в смартфонах, ПК, аудио- и видеоустройствах, автомобилях, носимых гаджетах, широком перечне промышленных систем и сетевого оборудования.

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