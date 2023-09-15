Акции ЛУКОЙЛа, Татнефти, Газпром нефти и Роснефти среднесрочно могут торговаться "лучше рынка" - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти", "Газпром нефти" и "Роснефти" могут выглядеть "лучше рынка" в среднесрочной перспективе на сложившемся фоне, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

Аналитик отмечает следующие позитивные моменты для котировок бумаг указанных эмитентов:

- коррекция их цен вниз в последние торговые дни;

- рост цен на нефть;

- снижение дисконта российских сортов к нефти марки Brent;

- слабый рубль.

Также Карпунин обращает внимание, что по всем этим компаниям есть высокая уверенность в дальнейших выплатах дивидендов.

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