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14 сентября 2023 года 19:50

Рубль снизился в четверг в ожидании заседания ЦБ, увеличенные продажи валюты регулятором не смогли удовлетворить спрос

Москва. 14 сентября. Российский рубль умеренно снизился к основным мировым валютам по итогам торгов в четверг в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке; увеличившиеся с 14 сентября объемы продаж иностранной валюты Банком России в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, не смогли удовлетворить возросший спрос.

Курс доллара США составил 97,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,115 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому времени стоил 103,8225 руб./EUR1, подорожав на 47,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 82,6 копейки - до 100,26 рубля. Курс китайского юаня по итогам торгов в четверг вырос на 11,5 копейки - до 13,35 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрировал плавный рост в первой половине дня в четверг, чему способствовали несколько факторов. С одной стороны, поддержку нацвалюте оказывали высокие цены на нефть, которые продолжают обновлять максимумы с ноября прошлого года. С другой стороны, позитивным фактором для рубля выступало и объявленное Центробанком увеличение на период с 14 по 22 сентября объемов ежедневных продаж иностранной валюты. Однако этого было недостаточно, чтобы удовлетворить возросший во второй половине дня спрос на валюту, что в итоге привело к развороту ситуации, и закрытие торгов 14 сентября проходило для рубля уже в негативном ключе. Отчасти рост спроса на валюту, по мнению участников рынка, могли вызвать сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны США.

Соединенные Штаты в четверг произвели одно из самых масштабных в этом году обновлений российского сегмента SDN List. Под американскими санкциями с 14 сентября находится ряд крупных российских предпринимателей, в том числе Искандер Махмудов (и его сын Джахангир), Андрей Бокарев, Игорь Алтушкин, следует из сообщения Минфина США.

Целая группа представляет машиностроительный сектор - "Трансмашхолдинг", "АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ), "Соллерс" (MOEX: SVAV), автозавод "Москвич", машзавод "Тонар", ПАО "ОДК-Сатурн", "Криогенмаш" (MOEX: KRGM), группа ГМС ("Гидромашсервис"), ПАО "Кировский завод", ЧТЗ "Уралтрак", "Крафтвэй корпорэйшн".

В SDN List включена компания "АГД Даймондс" (AGD Diamonds, второй после уже фигурирующей в списке "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) производитель алмазов в РФ с 10% добычи в стране) и ее бельгийская сбытовая структура Grib Diamonds. Санкционный список также пополнили "Объединенная металлургическая компания" (ОМК), "Русская медная компания" (РМК) и группа "Русская энергия" Романа Троценко с рядом ее активов. В SDN List теперь входят, в частности, "Воркутауголь", "Арктикгео", "Амурская горно-рудная компания", "Дальневосточная горно-рудная компания", "Полярная горно-рудная компания" и др.

Под санкциями теперь находится банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), Синко-банк, а также инвестиционное подразделение Альфа-групп - компания "А1". Кроме того, США ввели санкции против госкомпании "Автодор" и ключевого подрядчика "Газпрома" (MOEX: GAZP) - АО "Газстройпром".

Кроме того, свою негативную роль для рубля могла сыграть и возросшая неопределенность в отношении итогов пятничного заседания Банка России. Так, если еще неделю назад участники рынка были почти 100%-но уверенны в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики, то в настоящее время аналитики разделились во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Теперь лишь часть экспертов ждут повышения ставки на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых, в то время как ряд экономистов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне - 12% годовых.

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявляла в начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отмечала тогда председатель ЦБ.

Банк России с 14 сентября увеличит объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отметил ЦБ. "В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

Цены на нефть обновили максимумы с ноября на торгах в четверг, стоимость WTI поднялась выше $90 за баррель. Поддержку нефтяному рынку оказывают опасения сокращения предложения нефти в связи с продлением Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее накануне ежемесячный отчет, прогнозирует дефицит на нефтяном рынке в четвертом квартале текущего года. ОПЕК, отчет которой вышел днем ранее, ждет дефицита в размере более 3 млн баррелей в сутки в следующем квартале.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составила $93,45 за баррель, что на 1,71% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к этому времени на 1,65%, до $89,98 за баррель. Ранее в ходе сессии стоимость Brent поднималась до $93,68 за баррель, WTI - до $90,26 за баррель. С конца июня цены на нефть выросли более чем на 30%, и трейдеры отмечают, что технические индикаторы указывают на возможный откат рынка в рамках коррекции.

"Сегодня ЦБ начал повышенные продажи валюты, которые продлятся до 22 сентября, с целью компенсировать дополнительный спрос от погашения выпуска суверенных евробондов Russia-23. Из-за санкций погашение номинированной в долларах бумаги будет осуществляться в рублях, и инвесторы, которые не захотят брать валютный риск, будут покупать доллары на полученные от погашения средства. Несмотря на увеличение ежедневного объема продаж почти в 10 раз - примерно с 2,2 млрд до 21,4 млрд рублей, курс доллара к вечеру четверга превысил отметку 97 руб./$1. Спрос на валюту по-прежнему превышает ее предложение, к тому же некоторые участники рынка могут снижать риски в преддверии пятничного решения Банка России по ставке, перекладываясь из ОФЗ в валютные инструменты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Егор Кульков.

"Ситуация располагает к сохранению повышенной волатильности на внутреннем валютном рынке, но мы по-прежнему считаем, что большинство факторов смещены в пользу укрепления рубля. Так, Банк России планирует резко, пусть и лишь на неделю, увеличить предложение валюты с 2,3 млрд до 21,4 млрд рублей. Кроме того, сохраняется интрига вокруг итогов сентябрьского заседания регулятора, у которого помимо ставки в арсенале есть и другие меры валютного регулирования. Да и фундаментальные факторы, в числе которых заметно подорожавшая нефть и уже состоявшееся повышение ключевой ставки, также должны оказать поддержку рублю. Поэтому потенциал роста курса доллара в ближайшее время является ограниченным", - полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 15 сентября на 18,15 копейки, до 96,1609 руб./$1, и увеличил курс евро на 12,23 копейки, до 103,2289 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг вырос на 20,88 копейки по отношению к среде и составил 96,1627 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 28,46 копейки и составил 96,3091 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 78,634 млн, из которых $428,323 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 650,311 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 14 сентября увеличился на 35,09 копейки, до 103,2932 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" вырос на 2,33 копейки, до 103,1914 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR722,791 млн, из которых EUR169,04 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR553,751 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 14 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 сентября снизилась на 2 базисных пункта - до 11,99% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 12 базисных пунктов - до 11,84% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 9,22% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,34% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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