Котировки евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 14 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 7 базисных пунктов - до 66,6% от номинала (их доходность снизилась на 40 базисных пунктов и составила 9,27% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 68,13% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации также не изменился); цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,65% от номинала (доходность - 15,43% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 55,28% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов - до 29,5% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 52,58% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 23,48% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году остались на уровне предыдущего дня - 51,12% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 19,09% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 2 базисных пункта, до 92,32% от номинала; стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась также на 2 базисных пункта, составив 65,52% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 14 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг боковую динамику после публикации свежей порции макроэкономической статистики.

Исходя из опубликованных данных, инвесторы предполагают, что Федеральная резервная система на следующей неделе сохранит размер базовой процентной ставки.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,6% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Эксперты в среднем ожидали их повышения на 0,2%, по данным Trading Economics, и на 0,1%, согласно результатам опроса The Wall Street Journal. Согласно пересмотренным данным, в июле продажи увеличились на 0,5%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - до 220 тыс., говорится в отчете министерства труда. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9 тыс.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в августе подскочили на 0,7% относительно предыдущего месяца. Это максимальное повышение с июня 2022 года. Аналитики в среднем ожидали прироста на 0,4%. Индекс PPI в августе увеличился на 1,6% в годовом выражении (самый значительный прирост за четыре месяца). Эксперты предполагали подъем на 1,2%. Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,2% в годовом выражении (минимальный подъем с января 2021 года) и на 0,2% за месяц. Оба показателя совпали с консенсус-прогнозами.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов: базовая ставка по кредитам была увеличена до 4,5% годовых, ставка по депозитам - до 4%, ставка по маржинальным кредитам - до 4,75% годовых. Как заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания, она рассчитывает, что процентные ставки достигли уровней, удержание которых в течение достаточно длительного времени внесет существенный вклад в возврат инфляции к целевому показателю. При этом, по ее словам, она не готова сказать, что ставки уже достигли пиковых значений.

"С сегодняшним решением мы полагаем, что внесли достаточный вклад в своевременное возвращение инфляции к целевому показателю, и в данный момент важны оба элемента - как "достаточно ограничительный уровень ставок", так и длительность их удержания ", - сказала Лагард. "Очевидно, что в данный момент фокус внимания скорее находится на "длительности", но это не значит, что сейчас мы можем сказать, что ставки уже достигли пика", - отметила она. Лагард сообщила, что решение о подъеме ставок было принято подавляющим большинством голосов. В то же время отдельные члены совета управляющих ЕЦБ, возможно, предпочли бы сделать паузу в цикле ужесточения уже на этом заседании, отметила она.