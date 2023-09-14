ЦБ РФ вряд ли готов к дальнейшему снижению ставки 15 сентября - Райффайзенбанк

ЦБ РФ вряд ли готов к дальнейшему снижению ключевой ставки 15 сентября, но будет управлять рыночными ожиданиями через сигнал, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"По нашим оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция по состоянию на 11 сентября ускорилась до 5,4% г/г (после 5,15% г/г в конце августа), - пишут аналитики. - В начале сентября недельная инфляция несколько замедлилась - 0,17% н/н против 0,21% н/н в предыдущие три недели в среднем. Тем не менее, она все еще остается на повышенном уровне, как и в августе, а признаков того, что это замедление носит устойчивый характер, пока нет".

На взгляд экспертов, на заседании Банка России в пятницу возможен достаточно широкий разброс исходов. В базовом сценарии они придерживаются того, что ЦБ сохранит ключевую ставку и жесткий сигнал неизменными, что теоретически может позволить доказать участникам рынка намерение удерживать ключевую ставку высокой дольше, чем это было в раньше в истории.

"Альтернативно регулятор может в превентивном формате повысить ставку на 150-200 б.п. (на наш взгляд, варианты повышения на 50-100 б.п. после августовского внепланового решения будут иметь ограниченный эффект на экономику), но тогда сигнал, вероятно, будет смягчен", - допускают Мурашов и Чепков.

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