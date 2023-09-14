"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Twilio

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Мы считаем ИИ ключевым фактором в ускорении развития бизнеса эмитента на фоне стремления клиентов повысить эффективность и расширить функционал своих инструментов по работе с потребителями. Twilio недавно отчиталась выше ожиданий по продажам и прибыли на акцию не-GAAP за 2К23 и повысила прогноз прибыли не-GAAP на полный год. Компания, по всей видимости, может рассчитывать на рост выручки и скорректированной прибыли на акцию по мере оживления базового коммуникационного бизнеса и восстановления в сегменте данных и приложений. Видны хорошие перспективы с точки зрения роста будущих денежных потоков", - пишут эксперты.

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