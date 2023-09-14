Рубль слегка укрепляется в четверг днем в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке

Москва. 14 сентября. Российский рубль слегка укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов в четверг в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке и на фоне продолжающегося роста мировых цен на нефть; поддержку нацвалюте оказывают и увеличившиеся с 14 сентября объемы продаж иностранной валюты Банком России в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.

Курс доллара США составил 96,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 17,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому времени стоил 103,0925 руб./EUR1, подешевев на 25,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21,2 копейки - до 99,22 рубля. Курс китайского юаня снизился в ходе торгов в четверг на 5,5 копейки - до 13,18 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", плавному укреплению рубля способствуют сразу несколько довольно важных факторов. Так, с одной стороны, участники внутреннего валютного рынка находятся в ожидании объявления итогов очередного заседания Банка России, на котором не исключено очередное повышение ключевой ставки. С другой стороны, поддержку нацвалюте оказывают и высокие цены на нефть, которые продолжают обновлять максимумы с ноября прошлого года. Кроме того, позитивным фактором для рубля выступает и объявленное Центробанком увеличение на период с 14 по 22 сентября объемов ежедневных продаж иностранной валюты.

Аналитики расходятся во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% годовых. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых.

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявляла в начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила тогда председатель ЦБ.

Банк России с 14 сентября увеличит объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). С 14 по 22 сентября продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее. Корректировку дневного объема операций Банк России объяснил погашением 16 сентября 2023 года валютного выпуска еврооблигаций РФ. Объем этого выпуска составляет $3 млрд.

Выплаты держателям еврооблигаций в соответствии с указом президента РФ будут осуществляться Минфином в рублях. В связи с этим часть держателей евробондов после их погашения может предъявить дополнительный спрос на иностранную валюту, отметил ЦБ. "В этих условиях решение о перераспределении продаж иностранной валюты в рамках операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ, будет способствовать удовлетворению возможного дополнительного спроса на иностранную валюту и снижению волатильности на валютном рынке в этот период", - подчеркнул Банк России.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают активно подниматься днем в четверг на фоне ослабления доллара США и прогнозируемого дефицита топлива. Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК торговались на уровне $93,14 за баррель, что на 1,37% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,43% - до $89,79 за баррель.

Ожидаемый рост мирового спроса на нефть на 1,5 млн баррелей в сутки во втором полугодии 2023 года по сравнению с первым полугодием превзойдет предложение на 1,24 млн б/с, говорится в опубликованном накануне отчете Международного энергетического агентства (МЭА). По оценке МЭА, в III квартале баланс мирового рынка нефти перерос в дефицит, поскольку более активное сокращение предложения совпало с рекордно высоким спросом. Между тем индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,03%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

"Ситуация располагает к сохранению повышенной волатильности на внутреннем валютном рынке, но мы по-прежнему считаем, что большинство факторов смещены в пользу укрепления рубля. Так, Банк России планирует резко, пусть и лишь на неделю, увеличить предложение валюты с 2,3 млрд до 21,4 млрд рублей. Кроме того, сохраняется интрига вокруг итогов сентябрьского заседания регулятора, у которого помимо ставки в арсенале есть и другие меры валютного регулирования. Да и фундаментальные факторы, в числе которых заметно подорожавшая нефть и уже состоявшееся повышение ключевой ставки, также оказывают поддержку рублю. Поэтому потенциал роста курса доллара в ближайшее время является ограниченным", - полагает эксперт Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

По словам начальника аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александра Фетисова, "намерения монетарных властей по стабилизации курса нацвалюты в комфортном диапазоне, прозвучавшие в многочисленных комментариях в рамках ВЭФ-2023, нашли отражение в динамике валютных торгов. Реакция рынка при этом была достаточно резкой: со своих минимумов за три последних дня рубль укрепился на 2,9% по отношению к доллару и на 2,1% по отношению к юаню, что не могло не отразиться на увеличении спекулятивного спроса на подешевевшую валюту. Во вторник объемы торгов пары "рубль/доллар" почти на 40% превысили среднедневные объемы за последнюю неделю. А по итогам торгов в среду было обратное движение - ослабление рубля в пределах 1% к основным валютным парам, что укладывается в рамки коррекционного движения. Тем не менее говорить о смене среднесрочного тренда на валютном рынке можно будет тогда, когда доллар устойчиво закрепится ниже отметки 93,75 руб./$1".

"В моменте на стороне рубля находится очень крепкий рынок нефти, который рано или поздно окажет существенное влияние на внутренний валютный рынок в виде повышенного предложения валюты. Кроме того, с четверга, согласно заявлению ЦБ РФ, начинаются продажи валюты в рамках операции "зеркалирования" с повышенными объемами, что поддержит курс рубля в ближайшие две недели. Краткосрочный прогноз пары "рубль/доллар" на неделю составляет 92,7-96,1 руб./$1. Краткосрочный прогноз пары "рубль/юань" - 12,9-13,16 рубля", - отмечает Фетисов.

Краткосрочные ставки межбанковского кредитного рынка снизились в среду относительно предыдущего торгового дня, в то время как среднесрочные процентные ставки МБК 14 сентября немного подросли. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 сентября снизилась на 2 базисных пункта - до 11,99% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в четверг относительно среды на 12 базисных пунктов - до 11,84% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 9,22% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,34% годовых.