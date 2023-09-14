Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3000-3200п до конца сентября - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3000-3200 пунктов до конца сентября, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии в четверг опускался ниже 3100 пунктов. Примечательно, что растущих акций практически нет, то есть на рынке преобладают ярко выраженные "медвежьи" настроения. Скорее всего, рынок падает на опасениях повышения ключевой ставки Банка России, а также в связи с поднявшимися на этих же ожиданиях доходностями облигаций, вложения в которые в настоящее время выгоднее вложений в акции. Консенсус аналитиков разошелся в прогнозах относительно решения совета директоров регулятора по итогам предстоящего пятничного заседания. Мы полагаем, что до конца сентября индекс Мосбиржи может показывать движение в рамках 3000-3200 пунктов", - указывает эксперт.

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