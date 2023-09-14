"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Uber с целью $58

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Uber Technologies с целью $58 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,4%, стоп-приказ: $45, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, положительными факторами для компании остаются сильный прирост скорр. EBITDA и маржи, а также увеличение дохода от продаж рекламы. При этом ожидается, что в 2024 году выручка Uber превысит предыдущий целевой показатель $1 млрд.

"С технической точки зрения акция торгуется в среднесрочном восходящем тренде вблизи уровня сопротивления. При пробитии возникает потенциал роста. Идея на рост бумаги с целью $58. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $45 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,11", - указывают в "Финаме".

Uber Technologies - американская международная публичная компания, создавшая одноименное мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды.

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