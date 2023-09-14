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Главная / Мнения аналитиков / Акцент в инвестпортфелях на акции нефтегазовых компаний - "Солид Брокер"
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14 сентября 2023 года 12:40
Акцент в инвестпортфелях на акции нефтегазовых компаний - "Солид Брокер"
Акцент в портфеле инвестора в текущей ситуации должен быть преимущественно на нефтегазовых компаниях, фаворит - "ЛУКОЙЛ" с прогнозной стоимостью на уровне 9090 рублей за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "Солид Брокер". "Средневзвешенная экспортная цена российской нефти марки Urals в августе 2023 года выросла на $9,3 по сравнению с июлем этого года (до $73,71/баррель). А в первую неделю сентября она преодолела отметку $75 за баррель. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) от 13 сентября. При этом ценовой потолок на российскую сырую нефть, при котором компаниям из ЕС и США разрешается осуществлять ее перевозки и страхование, по-прежнему стоит на уровне $60/баррель, - указывают эксперты. - Отметим, что рост цен на нефть происходит на фоне роста спроса в первую очередь в США, где уже наблюдается тенденция к сезонно низким запасам нефти. При этом предложение на рынке ограничивается преимущественно Саудовской Аравией и Россией. G7 не делает никаких заявлений по поводу превышения потолка по нефти, так как в текущей ситуации любое новое ограничение сразу вызовет рост цен свыше $100 по нефти марки Brent". Аналитики инвесткомпании считают, что в целом пока есть все основания для продолжения тенденции на нефтяном рынке, поэтому диапазон $90-100 за баррель по нефти марки Brent или $75-85 за баррель по нефти марки Urals видятся сейчас наиболее вероятными. В свою очередь ситуация позитивна как для российского бюджета, так и для валютного рынка и заодно для нефтегазовых компаний. "Мы по-прежнему считаем, что акцент в портфеле в текущей ситуации должен быть преимущественно на нефтегазовых компаниях, поскольку прибыль концентрируется сейчас именно в этой отрасли. Наш фаворит на текущий момент - бумаги "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 9090 рублей за штуку", - пишут эксперты в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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