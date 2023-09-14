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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Splunk
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14 сентября 2023 года 12:20
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Splunk
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций Splunk Inc. с целевой ценой $125 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алмаса Альмаганбетова. "Результаты Splunk за II квартал 2024 фингода и прогнозы на следующий аналогичный период оказались лучше общерыночных ожиданий, - отмечает эксперт. - Выручка компании увеличилась на 14%, г/г, до $911 млн, при консенсусе FactSet на уровне $889 млн и собственном ориентире в пределах $880-895 млн. Мы оцениваем квартальный отчет Splunk положительно, - пишет эксперт. - Компании удалось превзойти собственные и общерыночные ожидания в отношении выручки, ARR, операционной рентабельности и прибыли на акцию. Кроме того, более оптимистичными, чем предполагает консенсус, стали и ориентиры менеджмента Splunk на текущий квартал и финансовый год. В связи с активной позитивной реакцией инвесторов на релиз на данный момент потенциал для дальнейшего роста котировок SPLK выглядит ограниченным". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-SPLUNK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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