Рынок акций РФ утром просел к 3120п по индексу Мосбиржи, продолжают обвал бумаги ОВК из-за допэмиссии

Москва. 14 сентября. Рынок акций РФ утром в четверг продолжил коррекцию вниз на распродажах в ожидании решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, индекс Мосбиржи откатился в район 3120 пунктов на фоне укрепления рубля; во "втором эшелоне" продолжают обвал акции "Объединенной вагонной компании" из-за допэмиссии.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3121,85 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1024,03 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар просел до 96,06 рубля (-0,17 рубля), на утренней сессии курс поднимался до 97,16 руб./$1.

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -1,2% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%).

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) рассчитывает получить в III квартале этого года "уверенную" операционную прибыль, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский. "Третий квартал планируем закончить с уверенной операционной прибылью", - сказал он журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, динамика нефти продолжает поддерживать акции российских нефтяников.

Внешний фон в целом нейтральный: азиатские рынки подросли, но в Шанхае инвесторы демонстрируют неуверенность на фоне отсутствия новостей о стимулах. Нефть Brent удерживается выше $92 за баррель, что предполагает поддержку акций российских нефтяных компаний.

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", над рынком акций РФ нависла неопределенность. Индекс МосБиржи вряд ли начнет уверенный рост или снижение до принятия решения ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, 15 сентября. Поддержку индексу окажет минимум от 11 сентября в районе 3106 пунктов, а сопротивление росту - отметка 3225 пунктов. Однако влияние будет оказывать и динамика нефти с долларом, которые в случае роста могут поддержать российский рынок и ограничить потенциал дальнейшего снижения индекса. В то же время в США рынок снова будет ждать макростатистику, на этот раз данных по индексу розничных продаж и их объем.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рублевые активы продолжит лихорадить: падение акций накануне, несмотря на мощное обесценивание рубля и дорогую нефть, сопровождалось покупками облигаций. Индекс Мосбиржи вновь скатился к зоне поддержки восходящего тренда от середины февраля. Таким образом, не исключено, что начался переток инвестиционного капитала из акций на долговой рынок.

Но коррекция в нефти была неглубокой и локальной, в четверг цены вновь растут. Таким образом, явно прослеживается слабость нефтяных "медведей", что дает сильные основания ждать ухода котировок Brent к первой цели роста $94-95 за баррель, считает аналитик.

"Мы по-прежнему рекомендуем делать новые покупки лишь спекулятивно, в ближайшие дни рынки продолжит лихорадить. С учетом возобновления падения рубля и слабого замедления роста кредитования, растет вероятность того, что Банку России все-таки придется повышать ключевую ставку. Причем складывается впечатление, что основной причиной слабости рубля является не столько низкий приток валюты в страну и высокий спрос на нее со стороны импортеров, сколько большой отток капитала. Ждем со стороны ЦБ принятия мер в этом направлении", - отмечает Антонов.

В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: снизился Dow Jones (-0,2%), выросли S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,3%).

Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%.

Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на предстоящем заседании, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%, отмечает Market Watch.

Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,2%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40 и FTSE прибавили 0,2-0,35, немецкий DAX просел на 0,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

В четверг стало известно, что заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 1,1% в июле относительно предыдущего месяца после роста на 2,7% в июне. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренное сокращение в позапрошлом месяце - на 0,9%.

На нефтяном рынке цены утром в четверг вернулись к росту после умеренной просадки накануне.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $92,63 за баррель (+0,8% и -0,2% в среду), октябрьская цена WTI - $89,29 за баррель (+0,9% и -0,4% накануне).

Снижению котировок в среду способствовали данные об ускорении инфляции в августе и статистика Минэнерго США о неожиданном повышении нефтяных резервов в стране: запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,48 млн), запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,85 млн), резервы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей (ожидался рост на 1,4 млн).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) (-29,9%, до 88,1 рубля - уровень начала года), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-11,6%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-10,5%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-9,6%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-9,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-8,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-8,3%).

Внеочередное собрание акционеров ОВК одобрило 12 сентября увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций, сообщила компания. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 млн 996 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.

Выросли акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+14,4%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+8,4%), ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+5,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:00 МСК составил 12,14 млрд рублей (из них 1,96 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,35 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,15 млрд рублей на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF)).