"Финам" повысил прогнозную цену акций Chevron до $192,6

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Chevron Corp. со $170,6 до $192,6 за штуку (преимущественно в связи с ростом цен на нефть, что транслируется в улучшение финансовых результатов эмитента), что предполагает потенциал роста 15,4% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рейтинг указанных бумаг был также повыше экспертами с "держать" до "покупать".

"Акции Chevron с февраля текущего года торговались в широком боковике, что было связано со слабой динамикой цен на нефть. Сейчас на фоне действий Саудовской Аравии, РФ и ОПЕК+ в целом цены на нефть достигли максимума почти за год и могут закрепиться вблизи данных уровней. Благоприятная рыночная конъюнктура позволяет эмитенту производить привлекательные выплаты для акционеров - суммарная доходность дивидендов и программы buyback за 2023 год может составить 9,1%, а это неплохое значение для сектора", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

Chevron Corp. - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность эмитента включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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