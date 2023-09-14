Банк России повысит ставку на 100 б.п. в пятницу, 15 сентября - "КИТ Финанс Брокер"

Банк России, скорее всего, поднимет ключевую ставку на 100 б.п. на заседании в пятницу, 15 сентября, на фоне сохраняющейся девальвации рубля и все больше растущих инфляционных рисков, полагают аналитики инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Облигационный рынок на этой неделе отскакивает после слов Германа Грефа и Андрея Костина о сохранении ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 12% в эту пятницу. Мы считаем, что Банк России поднимет ключевую ставку на 100 б.п. на фоне сохраняющейся девальвации рубля и все больше растущих инфляционных рисков. Сейчас инфляция в России складывается ближе к верхней границе диапазона прогноза на текущий год в 5% - 6,5%, но скорее всего мы увидим значения выше. Так как девальвация ещё не проявилась в полной мере. Грубо говоря, мы находимся на запасах по более низкому курсу доллара. Уже на 11 сентября годовая инфляция ускорилась почти до 5,5%", - отмечается в обзоре инвесткомпании.

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