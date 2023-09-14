Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут заседание ЕЦБ, макростатистика в США:

- Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике;

- Индекс цен производителей в США за август;

- Розничные продажи в США за август;

- Недельный отчёт по заявкам на пособие по безработице в США.

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