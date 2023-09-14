Рубль может вернуться в четверг к отметке 96 руб./$1 - SberCIB

Рубль в четверг может вернуться к отметке 96 руб./$1, а котировки Brent, вероятно, останутся в пределах $91-92 за баррель, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в четверг утром подешевел до 96,7 руб./$1. В течение дня Банк России увеличит продажи юаней в девять раз до 21,4 млрд руб. Повышенные продажи продолжатся до 15 сентября. Они должны компенсировать дополнительный спрос на валюту, который возникнет в пятницу в связи с погашением в рублях еврооблигаций Россия-23 в объёме $3 млрд. В последнее время торговые и финансовые потоки заметнее всего влияют на обменный курс в тот момент, когда они происходят фактически (а не тогда, когда о них становится известно заранее), поэтому мы считаем, что в четверг рубль может вернуться к 96 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent в среду подешевел на $0,18, до $91,88, констатируют аналитики SberCIB. Давление на котировки, по их мнению, оказали данные из США о росте запасов углеводородов и статистика по потребительской инфляции за август. В четверг в центре внимания будет решение ЕЦБ по ставке и индекс цен производителей в США за август. Эксперты ожидают, что цены Brent в четверг могут остаться в пределах $91-92 за баррель.

"Доходности краткосрочных выпусков ОФЗ выросли в среду на 30 б. п., длинных - на 10 б. п. Высокая волатильность на валютном и долговом рынках в последние дни, так же как усиление инфляционных ожиданий предприятий в сентябре (эти данные были опубликованы в среду), могут подтолкнуть ЦБ к повышению ключевой ставки на ближайшем заседании. Возможно, что в четверг инвесторы будут закладывать в котировки более высокую вероятность такого решения, и доходности ОФЗ, вероятно, продолжат расти", - прогнозируют в SberCIB.

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