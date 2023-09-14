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14 сентября 2023 года 09:10

Нефть вернулась к росту

Dow Jones завершил торги снижением в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Фондовые индексы АТР повышаются в четверг. Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг.

Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе.

Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%.

Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на предстоящем заседании, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%, отмечает Market Watch.

Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

Ускорение инфляции в США является причиной для того, чтобы Федрезерв занял более "ястребиную" позицию в будущем, отмечает аналитик deVere Group Найджел Грин.

"Мы ожидаем, что ФРС начнет готовить рынок к возможному повышению ставки на ноябрьском заседании", - сказал эксперт.

Котировки акций авиакомпаний American Airlines Group (SPB: AAL) и Spirit Airlines (SPB: SAVE) Inc. упали на 5,7% и 6,7% по итогам торгов. American Airlines резко понизила прогноз скорректированной прибыли на текущий квартал, отметив повышение цен на топливо, а также расходы, связанные с заключением нового трудового соглашения с членами профсоюза пилотов. Spirit ухудшила прогноз выручки на третий квартал.

Бумаги Netflix Inc. (SPB: NFLX) подешевели на 5,2%. Главный финансовый директор компании Спенсер Ньюман, выступивший на конференции Bank of America в Нью-Йорке, заявил, что забастовки в Голливуде отрицательно сказываются на бизнесе Netflix.

ADR китайских автопроизводителей NIO (SPB: NIO) Inc., Li Auto (SPB: LI) Inc. и XPeng (SPB: XPEV) Inc. подешевели на 4,7%, 0,5% и 3,1% соответственно.

Еврокомиссия (ЕК) объявила в среду, что проведет проверку в отношении китайских автопроизводителей на предмет субсидирования их деятельности государством. Мировые рынки заполнены дешевыми китайскими электромобилями, стоимость которых искусственно занижается за счет "огромных государственных субсидий", заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе ежегодного обращения к членам Европейского парламента.

Акции Citigroup Inc. (SPB: C) подорожали на 1,7%. Банк объявил о существенном изменении организационной модели, что должно привести структуру управления в соответствие с его деловой стратегией и упростить операции.

Бумаги Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочили в цене на 3,2% по итогам торгов в среду благодаря положительным результатам тестирования вакцины против гриппа.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL), представившей во вторник линейку iPhone 15 и обновленные "умные" часы Apple Watch Series 9, подешевели на 1,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду опустился на 70,46 пункта (0,2%) и составил 34575,53 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 5,54 пункта (0,12%) - до 4467,44 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 39,97 пункта (0,29%) и составил 13813,59 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК увеличилось на 1,6%.

В число лидеров роста входят акции JGC Holdings (+7%), Mitsui E&S Co. (+4,8%), Idemitsu Kosan (+4,5%), Nissan Chemical Corp. (+3,9%), Mitsubishi Estate Co. и TDK Corp. (+3,7% у обеих компаний).

Бумаги производителя потребительской электроники Sony дорожают на 1,6%, инвестиционно-технологической Softbank Group - дешевеют на 0,5%.

В четверг стало известно, что заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний сократились в Японии на 1,1% в июле относительно предыдущего месяца после роста на 2,7% в июне. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал более умеренное сокращение в позапрошлом месяце, на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,5%.

На Гонконгской фондовой бирже активно растут котировки CNOOC (на 2,6%), Xiaomi (SPB: 1810) (на 2,4%), PetroChina Co. (SPB: 857) (на 1,8%) и HSBC Holdings PLC (на 1,5%).

Вместе с тем снижается капитализация ряда девелоперов и связанных с ними компаний, в том числе Country Garden Services Holdings - на 5,9%, New World Development - на 2,1%, Sun Hung Kai Properties - на 1,7%. Рыночная стоимость страховой AIA Group сокращается на 1,9%, сайта путешествий Trip.com - на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК поднялся на 1,1%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, прибавляют 1%, сталелитейной Posco - 3,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - 0,3%.

При этом бумаги авиакомпании Korean Air Lines дешевеют на 0,2.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК повысился на 0,6%.

Уровень безработицы в стране в августе остался на июльском трехмесячном максимуме в 3,7% и совпал с прогнозами аналитиков, согласно данным Австралийского бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS).

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto увеличивается на 1,1% и 2,3% соответственно. Акции Fortescue Metals прибавляют в цене 4,3%.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне.

Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 8:09 МСК торгуются на уровне $92,34 за баррель, что на $0,46 (на 0,5%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на $0,18 (на 0,2%) - до $91,88 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,51 (0,58%) - до $89,03 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,32 (на 0,4%) и достигла $88,52 за баррель.

Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на котировки оказали данные об ускорении инфляции в Штатах. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, заявило министерство труда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

Тем временем рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле и совпал с ожиданиями аналитиков.

Относительно предыдущего месяца общий индекс CPI в августе увеличился на 0,6% после роста на 0,2% в июле, при этом более половины августовского роста обеспечило повышение цен на бензин. Базовый Core CPI прибавил в августе 0,3% после повышения на 0,2% месяцем ранее. Консенсус-прогноз предполагал увеличение индексов в минувшем месяце на 0,6% и 0,2% соответственно.

Новые данные представляют собой дополнительный аргумент в пользу сохранения повышенных процентных ставок более длительное время, заявил MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его мнению, это увеличивает риск того, что Федеральная резервная система "задушит рост и отправит экономику в рецессию", что никогда не будет хорошим сценарием для спроса на нефть.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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