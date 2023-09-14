Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 14 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фон влияния противоречивых внешних и внутренних факторов перед пятничным заседанием Банка России по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Аналитики расходятся во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Часть экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12% годовых. Ряд экономистов ждут повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов - до 13-14% годовых.

ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявляла в начале сентября председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности. "В повышении ставки нет той надбавки от финансовой стабильности, которая была в предыдущие этапы, и тогда можно было по мере исчерпания рисков финансовой стабильности быстро приступить к снижению ставки. Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен", - отметила председатель ЦБ.

Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе. Трейдеры оценивали данные Минтруда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%. Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на предстоящем заседании, оценивается трейдерами после выхода августовских данных по инфляции в 97%. Шансы на то, что ставка будет поднята на 25 базисных пунктов - до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов увеличилось на 1,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК прибавил 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:31 МСК поднялся на 1,1%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:32 МСК повысился на 0,6%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в четверг после снижения накануне. Ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:20 МСК торгуются на уровне $92,35 за баррель, что на 0,51% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов опустилась на 0,2% - до $91,88 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 0,55% - до $89,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,4% и достигла $88,52 за баррель.

Снижению котировок в среду способствовали данные о неожиданном повышении нефтяных резервов в Соединенных Штатах. Коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США. Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказали данные об ускорении инфляции в Соединенных Штатах. Новые данные представляют собой дополнительный аргумент в пользу сохранения повышенных процентных ставок более длительное время, заявил MarketWatch соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его мнению, это увеличивает риск того, что ФРС "задушит рост и отправит экономику в рецессию", что никогда не будет хорошим сценарием для спроса на нефть.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 сентября выросла в 2,6 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,781 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,634 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост в рамках коррекции на фоне снижения ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос на 0,08% и составил 106,98 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 858,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-09" (+0,97%), "Магнит БО-004Р-01" (+0,94%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,9%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-1,4%), "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,82%) и "РЖД-001P-05R" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) завершило размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-27R объемом 30 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ставка RUONIA + 1,25%, размер ставки 1-го купона составит 12,22% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 8 сентября за час без премаркетинга.

ООО "Солид-лизинг" 15 сентября начнет размещение облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. Размер ставки 2-7-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" планирует 21 сентября начать размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 20-21% годовых до оферты через год либо 1,25 года, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 29-го купона облигаций серии А15 на уровне 14,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года по ставке 13,25% годовых. Начиная со 2-го купона величина купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ на соответствующую дату и премии в размере 2,5% годовых, но не более 20% годовых. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.