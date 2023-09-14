Существуют шансы на рост цены золота до $2000/унц. еще до конца 2023г - БКС Экспресс

Существуют шансы на подъем котировок золота к уровню $2000 за тройскую унцию еще до конца текущего года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Золото остается на уровне $1910 за тройскую унцию на фоне стабильного доллара США. Индекс доллара DXY (104,7п) курсирует на многомесячных максимумах, а корреляция USD с Gold высокая, но именно обратная. Когда ФРС даст внятный сигнал о грядущем развороте денежно-кредитной политики, доллар, вероятно, "поникнет", а вот драгметалл "приободрится", и еще до конца текущего года не исключается поход его цены на $2000", - указывает аналитик.

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