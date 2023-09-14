Рубль, скорее всего, краткосрочно будет торговаться в диапазоне 92,7-96,1 руб./$1 - РСХБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 92,7-96,1 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"Намерения монетарных властей по стабилизации курса национальной валюты в комфортных рамках, судя по многочисленным комментариям, прозвучавших в рамках ВЭФ-2023, были восприняты участниками торгов. Реакция рынка при этом была достаточно резкой: со своих минимумов за три последних дня торгов рубль укрепился на 2,9% по отношению к доллару и на 2,1% по отношению к юаню, что не могло не отразиться на увеличении спекулятивного спроса на валюту вблизи локальных максимумов. Во вторник объемы торгов пары рубль/доллар почти на 40% превысили среднедневные объемы за последнюю неделю. А по итогу торгов в среду было обратное движение - ослабление рубля в пределах 1% к основным валютным парам, что укладывается в рамки коррекционного движения. Тем не менее говорить о смене среднесрочного тренда на валютном рынке можно будет тогда, когда пара устойчиво закрепится ниже 93,75 руб./$1, - пишет эксперт в обзоре. - В моменте на стороне рубля находится очень крепкий рынок нефти, который рано или поздно окажет существенное влияние на внутренний валютный рынок в виде повышенного предложения. Кроме того, с четверга, согласно недавнему заявлению ЦБ, начинаются продажи валюты в рамках операции "зеркалирования" с повышенными объемами, что поддержит курс в ближайшие две недели. Краткосрочный прогноз пары рубль/доллар на неделю составляет 92,7-96,10 руб./$1. Краткосрочный прогноз пары рубль/юань - 12,9-13,16".

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