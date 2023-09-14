Ожидания укрепления рубля пока сохраняются - БКС Экспресс

Ожидания укрепления национальной валюты пока сохраняются, комплекс факторов в среднесрочной перспективе остается на стороне рубля, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Рубль пока выглядит слабо. После недавнего импульса укрепления в среду мы снова видели повышенный спрос на валюту. При этом комплекс факторов в среднесрочной перспективе остается на стороне рубля, и ожидания по его укреплению сохраняются. Снизу ближайшим ориентиром и уровнем поддержки по доллару выступает отметка 92,5 руб./$1, при ее пробое откроется дорога к 89,5-90 руб./$1", - отмечает аналитик.

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