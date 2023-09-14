Рубль слабеет к доллару и юаню на старте торгов под влиянием перевеса сил пессимистично настроенных игроков

Москва. 14 сентября. Доллар США и юань растут на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается, отыгрывая настроения участников рынка, ожидающих паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,25 руб./$1 (+2,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 27,31 коп. выше уровня действующего официального курса. Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 13,23 рубля.

Между тем, на пятой минуте курс доллара США составил 96,66 руб./$1 (+43,5 руб. к уровню предыдущего закрытия).

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,8 коп. - до 13,27 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", динамика на валютном рынке продолжает отражать нестабильность прогнозов относительно решения ЦБ России на ближайшем заседании. Нейтральный старт начала торгов сменился активным укреплением доллара и юаня. К 10 минуте американская валюта поднялась уже выше отметки 97 руб./$1, юань подорожал до13,32 рубля.

В преддверии заседания Банка России основным фактором, влияющим на курс нацвалюты, являются прогнозы об изменении или сохранении ключевой ставки. В начале торгов рубль оказался под влиянием пессимизма участников рынка, которые ожидают паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

Аналитики разошлись во мнении по поводу решения совета директоров ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Примерно половина экспертов считает, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 12%. Вторая половина экономистов ждет повышения ставки ЦБ на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 13-14%.

Банк России с 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 350 б.п. - до 12% годовых. До этого, в июле, ставка была повышена на 100 б.п. - до 8,5% годовых. Июльское повышение стало первым после шести подряд решений о неизменности ставки (она с сентября 2022 года находилась на уровне 7,5%).

Проинфляционные риски сохраняются. В среду Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 5 по 11 сентября составила 0,13% после 0,11% с 29 августа по 4 сентября, годовая ускорилась почти до 5,48% с 5,15% на конец августа.

ЦБ прогнозирует, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году. Замглавы ЦБ Алексей Заботкин 5 сентября отметил, что текущая динамика цен пока складывается ближе к верхней границе интервального прогноза ЦБ в 5-6,5% на 2023 год (ЦБ после повышения ставки в августе на внеочередном совете директоров внепланово уточнит и свой макропрогноз 15 сентября, хотя по плану должен был уточнить только в октябре).

Минэкономразвития на этой неделе существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год повысило до 4,5% с 4,0%.

Рынок также с сегодняшнего дня окажется под влиянием анонсированных ранее действий Центробанка России. С 14 сентября ЦБ РФ увеличивает почти в 10 раз объем продажи валюты в рамках зеркалирования операций, связанных погашением 16 сентября валютного выпуска еврооблигаций РФ. До 22 сентября Банк России продаст на рынке валюту объемом 150 млрд рублей, ежедневный объем продаж вырастет до 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей ранее.

"Расстановку сил" на валютном рынке может скорректировать приток валюты, который ожидается от экспортной выручки после заметного роста нефтяных котировок в последние дни.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:23 мск составила $92,31 за баррель, что на 0,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,98 за баррель, что на 0,52% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает позитив: китайский CSI 300 почти не меняется, снижаясь на 0,09%, японский Nikkei 225 растет на 1,22%, гонконгский Hang Seng потерял 0,26%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,88%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,51%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 повысился на 0,12%.

Трейдеры оценивали данные министерства труда США, показавшие более существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в стране. Dow Jones Industrial Average снизился по итогам торгов в среду, S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в плюсе.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило Минтруда. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле.

Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении с июльских 4,7%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен являются ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Следующее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября.