Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого отскока, индекс Мосбиржи просел ниже 3150п

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого коррекционного отскока, индекс Мосбиржи опустился ниже 3150 пунктов на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется выше $92 за баррель). Откат рублевых цен blue chips сдерживался резким ослаблением рубля, во "втором эшелоне" упали бумаги "Объединенной вагонной компании" на новостях об утверждении допэмиссии, выросли акции ПАО "РКК "Энергия".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3148,32 пункта (-0,6%, утром индекс поднимался выше 3190 пунктов), индекс РТС - 1030,65 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 96,23 рубля (+1,29 рубля).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,6%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рост рынка акций в первый час торгов в среду сменился снижением, что можно связать с отсутствием сильных идей в компаниях с высокой долей в индексе: общая динамика торгов после обеда носила скорее "медвежий" характер.

Не смог оказать поддержку рынку и резко потерявший в стоимости рубль. Вполне возможно, что российский рынок нащупал для себя комфортные границы бокового движения, в которых и остается - 3100-3200 пунктов по индексу Мосбиржи, полагает эксперт.

Нефть сохраняет попытки роста, поддержкой в среду стал прогноз Международного энергетического агентства, предполагающий рост спроса на нефть в мире в 2023 году. Ранее в этом году страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи, что только усиливает эффект от прогноза.

Международные рынки полностью сосредоточились на ожиданиях решения по ставке ФРС США, которое состоится через неделю. Споры между результатами эффективности борьбы с инфляцией и поддержкой экономики добавляют рынкам нервозности, и их волатильность может сохраниться непосредственно до риторики регулятора, на фоне вероятного сохранения ставки без изменений. Прогноз на 14 сентября по индексу МосБиржи - 3120-3150 пунктов, полагает Шепелев.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, восходящий импульс рынка акций РФ довольно быстро иссяк, после роста накануне коррекционные настроения вернулись. Большинство "фишек" оказалось в "минусе", аутсайдерами выступили акции "ЛУКОЙЛа", Сбербанка и "Газпрома".

Ощутимо просели расписки VK (MOEX: VKCO) (-4,2%), которые продолжают отыгрывать сообщение МосБиржи о том, что 18 сентября станет последним торговым днём для бумаг, после чего торги будут остановлены на неопределённое время в связи с редомициляцией головной компании. Вероятно, сказывается и то, что все "непокрытые" позиции буду закрыты принудительно. Инвесторы могут заранее начать избавляться от "плечей" в бумагах, что и вызывает столь сильный откат. В целом долгосрочные ожидания относительно бизнеса VK остаются положительными, отмечает аналитик.

Лидерами падения стали бумаги ОВК после одобрения акционерами SPO на 12,5 млрд акций. Пока неизвестно, по какой цене будут реализованы бумаги, но после этой допэмиссии количество акций в обращении увеличится почти в 110 раз, напомнил представитель ПСБ.

"Ожидаем, что индекс МосБиржи завтра будет двигаться в диапазоне 3100-3200 пунктов. Вероятно, снижение завтра продолжится, хотя динамика будет не такой сильной, как сегодня. Маловероятно, что настроения на рынке как-то изменятся до момента решения Банка России по ставке", - считает Головинов.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что главной интригой для фондового и валютного рынков остается то, какое решение в отношении ключевой ставки Банк России примет на заседании 15 сентября. Если ставка будет оставлена на текущем уровне 12% годовых, это может быть неоднозначно воспринято инвестиционным сообществом.

Акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%) поддержали новости о совместном визите на космодром "Восточный" президента России и лидера КНДР. The New York Times назвала возможной темой переговоров между главами государств спутниковые технологии.

Нефть марки Brent в среду подросла на фоне публикации ежемесячного доклада МЭА, зафиксировавшего дефицит углеводородного сырья на мировом рынке в августе. Прогноз для индекса МосБиржи на сессию 14 сентября - продолжение колебаний в диапазоне 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начинал торги в среду в "плюсе", но уже днем свалился в "минус". При этом динамика рубля указывала на покупки акций экспортеров. Тем не менее, рынок пока не находит поводов для роста.

Главной идеей на рынке остается непредсказуемость рубля и курса ЦБ РФ. После заявлений главных банкиров России о том, что у ЦБ нет оснований для повышения ставки на заседании 15 сентября на рынке сократились тревожные ожидания, но полностью не исчезли. Поэтому наблюдается повышенная волатильность курса рубля и неясность в направлении движения акций.

В Европе одной из главных проблем рынка также остаются данные по инфляции. Поскольку цены на нефть за последние пару месяцев существенно выросли, то инвесторы обеспокоены, что стоимость топлива ретранслируется в потребительскую инфляцию. Ожидания повышения ставки ЕЦБ на заседании 14 сентября повысились, теперь рынок оценивает такую вероятность в 75%, хотя еще неделю назад вероятность оценивалась в 25%, отметил аналитик.

Тем временем, аналитики Bank of America полагают, что цена Brent может подняться выше $100 за баррель к концу года. Подобному сценарию могут способствовать сокращения добычи в ОПЕК+ и рост спроса в Азии. Накануне ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК указал, что дефицит поставок в IV квартале может составить 3 млн б/с, что на историческом горизонте будет свидетельствовать о самом активном сокращении запасов. В МЭА, напротив, полагают, что в IV квартале спрос будет заметно ниже, чем средний показатель по всему году. По сути, в МЭА считают, что общий дефицит на рынке будет сравним с добровольным сокращением добычи в Саудовской Аравии, полагает Кочетков.

Базовый индекс потребительских цен США в августе показал прирост на 4,3% по сравнению с 4,7% в июле. Общий CPI ускорился до 3,7% с 3,2% в июле. То есть инфляция в США все же имеет тенденцию к большей устойчивости. Поэтому нельзя исключать дальнейшего повышения ставки ФРС, считает аналитик.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просела Европа (индексы CAC 40 и DAX снизились на 0,4%, FTSE подрос на 0,2%), но плюсуют США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,2-0,5% во главе с Nasdaq).

Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал инфляцию на уровне 3,6%.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены замедлили подъем после обновления максимумов с середины ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $92,14 за баррель (+0,1% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $88,9 за баррель (+0,1% и +1,8% во вторник).

Рост цен поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) (-31,3%, до 125,7 рубля), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-6,6%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,2% и -7,5% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-6,2%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-5,8%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (-5,6%), акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,3%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-5,2%), акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-5,2%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5%).

Внеочередное собрание акционеров ОВК одобрило 12 сентября увеличение уставного капитала путем размещения допэмиссии акций, сообщила компания. Ранее сообщалось, что ОВК планирует разместить по открытой подписке 12,5 млрд дополнительных акций номиналом 1 руб. каждая. В настоящий момент уставный капитал компании состоит из 115 млн 996 тыс. 689 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. Цена размещения акций будет определена позже советом директоров компании.

Подорожали акции ПАО "РКК "Энергия" (+19,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+15,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+9,2%), акции ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+7,5%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+6,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 49,52 млрд рублей (из них 6,7 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 6,56 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 6,39 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).