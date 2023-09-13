Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 46 базисных пунктов - до 66,67% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 9,67% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 5 базисных пунктов, подорожав до 68,09% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,21% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 1 базисный пункт), а цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,64% от номинала (доходность - 15,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 55,28% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 29,39% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 52,6% от номинала (их доходность выросла также на 4 базисных пункта и составила 23,41% годовых), а котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году остались на уровне предыдущего дня - 51,12% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 19,05% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 2 базисных пункта, до 92,34% от номинала, а стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 23 базисных пункта, составив 65,55% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 13 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду боковую динамику после публикации неоднозначных данных по инфляции в США.

Потребительские цены (индекс CPI) в августе выросли на 3,7% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда Соединенных Штатов. Инфляция в стране ускорилась по сравнению с 3,2% в июле. Консенсус-прогноз предполагал менее существенное увеличение темпов инфляции - до 3,6%. Тем временем, рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился в августе до минимальных с сентября 2021 года 4,3% в годовом выражении после подъема на 4,7% в июле, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Отчет о динамике потребительских цен является ключевой статистикой, которую оценивает Федеральная резервная система (ФРС), принимая решения о дальнейшем направлении денежно-кредитной политики. Ближайшее заседание Федрезерва пройдет 19-20 сентября. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что ФРС сохранит ее неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам сентябрьского заседания, оценивается трейдерами в 95%. Шансы на то, что ставка будет поднята до 5,5-5,75% годовых в ноябре, оцениваются рынком в 39%, по данным CME FedWatch.