"БКС МИ" повысил целевую цену Н-акций Chalco до HKD4,9

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену Н-акций Aluminum Corporation of China (Chalco) до HKD4,9 (на 40%), сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания отчиталась за 1П23. Выручка упала на 15,66% г/г, чистая прибыль - на 23,32% г/г. Во 2К23 выручка упала на 2,86% г/г, но выросла на 2,27% к/к, чистая прибыль снизилась на 33,58% г/г и 11.55% к/к. Результаты соответствовали нашим ожиданиям, и снижение прибыли г/г в основном было связано с падением цен на основные продукты, в том числе глинозем и алюминий", - пишут эксперты.

Поскольку цены и издержки на тонну алюминия снижаются, аналитики "БКС МИ" сохраняют свои прогнозы по чистой прибыли на 2023 год и дают прогноз на 2024 год на уровне CNY 7,49 млрд.

С учетом улучшения макроэкономических ожиданий и роста стоимостных показателей они подтверждают рекомендацию "держать" и повышают целевую цену на 40% по H-акциям до HKD4,9, потенциал роста составляет 13% с текущих уровней.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.