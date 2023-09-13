"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD81,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"11 сентября Sunny Optical объявила данные об отгрузках за август, - напоминают эксперты. - Поставки модулей камер для смартфонов снизились на 2,9% м/м, но выросли на 36,8% г/г - до 52,96 млн единиц. Отгрузки комплектов линз для смартфонов выросли на 13,2% м/м и 17% г/г - до 108 млн единиц. Мы подтверждаем свои прогнозы чистой прибыли на 2023 и 2024 годы на уровне CNY1,45 млрд и CNY2,23 млрд соответственно. Начинается высокий сезон для отгрузок, рекомендуем отслеживать рост северо-американского бизнеса и продукции для автомобилей".

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