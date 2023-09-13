Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца - Freedom Finance Global

Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца, полагает заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

По мнению эксперта, на фондовых площадках США в среду будет смешанная динамика при усиленной волатильности. В лидерах роста в связи с продолжающимся повышением цен на нефть могут остаться акции энергосектора.

"В течение дня выйдет большой объем важной макростатистики, - напоминает Ващенко. - В центре внимания данные инфляции, которые вряд ли повлияют на решение ФРС оставить ставку на отметке 5,5% на заседании 19-20 сентября (такой сценарий прогнозирует 90% аналитиков), но могут привести к переоценке вероятности ее повышения в ноябре. Мы полагаем, что баланс рисков инфляции на горизонте нескольких месяцев смещен в сторону ускорения, и закладываем в базовый прогноз подъем ставки ФРС в ноябре. Консенсус предполагает, что базовая инфляция за август замедлилась с июльских 4,7% г/г до 4,3% г/г (+0,2% м/м), а общая ускорилась с 3,2% до 3,6% г/г (+0,6% м/м). Если фактические показатели существенно превысят прогнозы, это вызовет резкое увеличение волатильности и станет "медвежьим" сигналом, а доходности облигаций пойдут вверх".

Баланс индикаторов рынка акций США находится в нейтральной зоне, констатирует аналитик инвесткомпании. "Признаков перекупленности или перепроданности на дневном тайм-фрейме по большинству осцилляторов нет. Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600 пунктов до конца месяца", - прогнозирует Ващенко.

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