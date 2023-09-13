Техническая картина индекса Hang Seng в целом остается слабой - БКС Экспресс

Техническая картина по индексу Hang Seng в целом пока остается слабой, считают аналитики БКС Экспресс.

"Индекс Гонконгской биржи в среду снижается на 0,1%, удерживается ниже 200-дневной средней и при этом недалек от минимумов августа текущего года. Во второй половине недели ожидается публикация макростатистики по промпроизводству и розничным продажам в Китае. Прогнозируется некоторое улучшение динамики в прошлом месяце", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.