.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Техническая картина индекса Hang Seng в целом остается слабой - БКС Экспресс
.
13 сентября 2023 года 12:14
Техническая картина индекса Hang Seng в целом остается слабой - БКС Экспресс
Техническая картина по индексу Hang Seng в целом пока остается слабой, считают аналитики БКС Экспресс. "Индекс Гонконгской биржи в среду снижается на 0,1%, удерживается ниже 200-дневной средней и при этом недалек от минимумов августа текущего года. Во второй половине недели ожидается публикация макростатистики по промпроизводству и розничным продажам в Китае. Прогнозируется некоторое улучшение динамики в прошлом месяце", - отмечают эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ/ГОНКОНГ-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-АНАЛИТИКА
.
13 сентября 2023 года 19:55
Москва. 13 сентября. Российский рубль, начавший текущую неделю с укрепления благодаря целому ряду заявлений властей РФ относительно стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, по итогам торгов 13 сентября подешевел к основным мировым валютам на фоне смещения ожиданий от повышения ставки ЦБ РФ в сторону ее сохранения на заседании 15 сентября. читать дальше
.13 сентября 2023 года 19:24
Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого отскока, индекс Мосбиржи просел ниже 3150п
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого коррекционного отскока, индекс Мосбиржи опустился ниже 3150 пунктов на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется выше $92 за баррель). Откат рублевых цен blue chips сдерживался резким ослаблением рубля, во "втором эшелоне" упали бумаги "Объединенной вагонной компании" на новостях об утверждении допэмиссии, выросли акции ПАО "РКК "Энергия". читать дальше
.13 сентября 2023 года 19:03
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день. читать дальше
.13 сентября 2023 года 19:01
Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Доллар и евро в среду отыграли значительную часть потерь, понесенных с конца прошлой недели, - констатирует эксперт.... читать дальше
.13 сентября 2023 года 18:36
Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Укрепление курса рубля к мировым резервным валютам в среду остановилось, доллар снова превысил отметку в 96 руб., а евро стоит уже дороже 103... читать дальше
.13 сентября 2023 года 18:05
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену Н-акций Aluminum Corporation of China (Chalco) до HKD4,9 (на 40%), сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания отчиталась за 1П23. Выручка упала на 15,66% г/г, чистая прибыль - на 23,32% г/г.... читать дальше
.13 сентября 2023 года 17:37
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD81,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "11 сентября Sunny Optical объявила данные об отгрузках за август, -... читать дальше
.13 сентября 2023 года 17:04
Цена барреля нефти Urals может прибавить ещё, как минимум, $10, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе сообщило, что средняя цена российской нефти Urals в августе составляла $70 за... читать дальше
.13 сентября 2023 года 16:33
Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца - Freedom Finance Global
Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца, полагает заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По мнению эксперта, на фондовых площадках США в среду будет смешанная динамика при усиленной волатильности. В лидерах роста в... читать дальше
.13 сентября 2023 года 16:02
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку расписок TCS Group, открытую 26 мая 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу топ-идею "Лонг TCS" после роста на 9% с момента ее открытия и ждем дальнейшего ререйтинга в акциях компании еще на... читать дальше
.13 сентября 2023 года 15:34
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Fix Price с целью 437 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Довольно слабые результаты Fix Price последние 2 квартала во многом связаны с эффектом высокой базы сравнения, -... читать дальше
.13 сентября 2023 года 15:00
Локальное ослабление рубля продолжится до отметки 95,5-96,0 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. "Словесные интервенции со стороны высокопоставленных чиновников ориентируют трейдеров на укрепление рубля, - пишет эксперт. - Так, по словам М. Орешкина, пик ослабления... читать дальше
.13 сентября 2023 года 14:32
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "НОВАТЭК" планирует в 2024 году принять инвестрешение по проекту "Мурманский СПГ", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Кроме того, он озвучил новые сроки... читать дальше
.13 сентября 2023 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,16%, стоп-приказ: $39,55, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента 17 октября может... читать дальше
.13 сентября 2023 года 13:38
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,035 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Мы считаем, что ВТБ может показать рекордную прибыль в 2023 году (356 млрд рублей) и отличную... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.