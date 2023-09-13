Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги РусАгро, Инарктики, Магнита и X5 - "Тинькофф Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на компании сектора товаров первой необходимости на российском рынке акций - "РусАгро", "Инарктика", "Магнит" и X5 Retail Group, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Бизнес "РусАгро" хорошо диверсифицирован по направлениям производства. Агрохолдинг поставляет сахар, свинину, масло и зерно. Вокруг последнего есть геополитическая неопределенность, которая уже играла на руку компании: в момент отмены зерновой сделки цена бумаги росла. Как и у всех квазироссийских бумаг, на цену расписок влияет возможность будущей редомициляции, но пока новостей о смене прописки от менеджмента нет. Наш таргет на год - 1500 рублей за бумагу", - указывают эксперты.

"Инарктика" стала бенефициаром ухода зарубежных поставщиков морепродуктов с российского рынка. Отчетность прозрачна: прибыль компании растет, а совет директоров принял решение выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 года. По мультипликатору P/E бумаги торгуются дешево, поэтому потенциал прибыли, по нашему мнению, еще есть, возможен рост до 1310 рублей за штуку", - считают аналитики.

"Влияние "Магнита" и X5 на ритейл-рынок и финансовые потоки обеих компаний растут за счет покупок мелких сетевых магазинов. Параллельно "Магнит" радовал инвесторов выкупом акций у иностранных держателей с дисконтом. У компании достаточно свободных денег для подобных действий, и нельзя исключать, что в будущем возможен возврат к выплате дивидендов, - пишут эксперты в материале. - X5 же пока интригует инвесторов вопросом смены прописки бизнеса из Нидерландов. Ранее компания уже зарегистрировала проспект депозитарных расписок на Московской бирже, чтобы в случае переезда торги бумагами не останавливались. Наши цели по этим бумагам на горизонте текущего года - 7150 и 2600 рублей соответственно".

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