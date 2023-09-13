Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 3180п на ослаблении рубля

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ утром в среду сохранил восходящий коррекционный импульс предыдущего дня, подогретый ростом нефти (Brent торгуется в районе $92,5 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 3180 пунктов на фоне ослабления рубля, лидируют в росте акции "Яндекса".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3177,12 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар вырос до 96,27 рубля (+1,32 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,6%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, вешний фон утром в среду можно назвать негативным. Впрочем, нефть дорожает, а просадка азиатских рынков незначительная. Внешние рынки ожидают статданных по инфляции в США, которая могла ускориться в августе на фоне роста цен на нефть.

"Для российского рынка более важным является сам факт дорожающей нефти. Однако более значимым остается фактор рубля. Накануне главы крупнейших банков предположили, что у ЦБ РФ нет оснований для повышения ставки, но все же курс национальной валюты не является главным обязательством регулятора. Инфляция в РФ ускоряется, и это остается основной головной болью для ЦБ РФ", - отмечает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может протестировать отметку 3200 пунктов. "На это намекает закрытие вчерашних торгов на дневных максимумах, что сигнализирует о продолжении роста. Однако пока рано говорить о вступлении рынка в новую фазу роста, вероятно, индекс в ближайшее время перейдет к консолидации. На этом фоне считаем, что индекс пока не сможет полноценно закрепиться выше уровня 3200 пунктов и в ближайшие дни вновь окажется ниже этой отметки", - считает аналитик.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи ожидаемо перешел в стадию консолидации в широком боковике. Для продолжения восходящей фазы нужно преодолеть уровень сопротивления в районе 3250-3320 пунктов, что в ближайшее время выглядит маловероятным. На рынке нефти складывается позитивная ситуация: марка Brent может приблизиться к отметке $95 за баррель. В США в среду выйдет статистика по инфляции, в четверг - по розничным продажам, в пятницу - по промпроизводству и деловым настроениям.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,1-1% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новинки Apple и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE подрос на 0,2%, DAX и CAC 40 просели на 0,3-0,4%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы топчутся на уровне вторника).

Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.

Безработица в Южной Корее в августе опустилась до 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Это самый низкий показатель с начала ведения подсчетов в 1999 году, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются продолжить подъем после обновления накануне максимумов с середины ноября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $92,49 за баррель (+0,5% и +1,6% накануне), октябрьская цена WTI - $89,3 за баррель (+0,5% и +1,8% во вторник).

Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,52 млрд рублей (из них 2,62 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF), 1,85 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 1,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).