Акции ВТБ сохраняют среднесрочную привлекательность - ПСБ

Акции ВТБ по-прежнему остаются привлекательными для вложений на среднесрочную перспективу, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Глава ВТБ А. Костин в кулуарах ВЭФ-2023 сообщил во вторник, что чистая прибыль банка, по предварительным данным, в августе составила 26 млрд руб., а в целом по году ожидается на уровне 420 млрд руб. Он также подтвердил, что дивиденды по итогам 2023 года выплачиваться не будут ввиду необходимости пополнения капитала, причем в ближайшие пять лет эмитент планирует направлять "по крайней мере половину чистой прибыли" на эти цели, - указывают эксперты в обзоре. - Повышение прогноза ВТБ по чистой прибыли, по нашему мнению, выглядит вполне естественным: предыдущий ориентир в размере 400 млрд руб. представлялся излишне консервативным и не вполне соответствовал благоприятной экономической конъюнктуре текущего года и хорошим темпам роста доходов банка. Не содержит сюрприза и намерение не платить дивиденды по итогам года (судя по обтекаемости формулировок А. Костина, с 2024 года дивиденды руководство допускает). Добавим, что наш прогноз по чистой прибыли ВТБ на 2023 год несколько более оптимистичен - мы по-прежнему склонны ждать, что она достигнет 430-450 млрд руб. И по-прежнему оцениваем бумаги банка как среднесрочно привлекательные".

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