Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "держать" для акций НОВАТЭКа

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"На Восточном экономическом форуме глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон сделал ряд ключевых заявлений относительно реализации СПГ-проектов и планов по дальнейшему развитию. Прогнозы менеджмента эмитента по финансовым результатам за 2023 год в общем и целом соответствуют нашим расчетам, однако многое зависит от цен на сырьевые товары и курса рубля в 4К23. Прочие заявления нам представляются нейтральными в плане их потенциального влияния на котировки акций. Начало промышленного производства на первой линии проекта "Арктик СПГ 2" через четыре месяца видится значимым драйвером для роста котировок бумаг компании. По нашим расчетам, покупка 27,5%-ной доли в проекте "Сахалин-2" увеличит целевую цену по бумагам "НОВАТЭКа" на 112 рублей за штуку. На данный момент наш рейтинг - "держать", - указывает эксперт.

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