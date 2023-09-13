Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из США и еврозоны, данные по рынку нефти:

- Индекс потребительских цен в США за август;

- Промышленное производство в еврозоне за июль;

- Ежемесячный отчет МЭА по рынку энергоносителей;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам углеводородов.

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