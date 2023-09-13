Возможно сохранение высокой волатильности на валютном рынке РФ в среду - ПСБ

Возможно сохранение высокой волатильности на российском валютном рынке в среду, при этом курс пары доллар/рубль, скорее всего, останется в диапазоне 93-96 руб./$1, сообщается в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Отскок ключевых валют к рублю на торгах во вторник мы связываем с активизацией спекулятивных покупок на фоне ослабления опасений по итогам пятничного заседания Банком России после того, как главы ВТБ и Сбербанка заявили, что не ждут повышения регулятором ключевой ставки. Утром в среду курс доллара не показывает значимой динамики. Так как четкого консенсуса в отношении дальнейших действий властей на рынке нет, текущие позиции по основным валютным парам не выглядят устойчивыми: ждем сохранение волатильности, риски укрепления рубля в ближайшие дни по-прежнему преобладают. Курс доллара, по нашему мнению, останется в среду в диапазоне 93-96 руб./$1, - указывает эксперт в обзоре. - По-прежнему склонны ждать уход американской валюты скорее к его нижней границе ввиду увеличения валютных интервенций со стороны ЦБ с четверга и сохранения интриги по заседанию регулятора и ужесточению валютного регулирования, несущих риски снижения доллара в направлении 90 руб./$1 в дальнейшем".

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