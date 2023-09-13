Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля, что в свою очередь снижает ожидания в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара... ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во вторник.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказываются, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок. "Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Аналогичное мнение высказал во вторник и глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%. "Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится, и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае, серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

Американский рынок акций завершил торги вторника в минусе, инвесторы оценивали новинки Apple и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,06%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК потерял 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после того, как днем ранее они достигли максимальных уровней с середины ноября. Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Дефицит может составить 3,3 млн баррелей в сутки в течение следующих трех месяцев, заявил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. Рынок нефти "может стать еще более напряженным", если ситуация в экономике Европы или Китая начнет улучшаться, полагает он. "Это означает, что мы легко можем увидеть, как нефть Brent достигнет уровня $100 за баррель", - сказал эксперт.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:20 МСК торгуются на уровне $92,2 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов поднялась на 1,6% - до $92,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали утром на 0,2% - до $89,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,8% и достигла $88,84 за баррель.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете. При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 сентября упала в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 4,103 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,017 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции на фоне снижения ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,2% и составил 106,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 858 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+1,2%), "ГК Самолет БО-П12" (+1,04%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,93%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,87%), "ТМК БО-07" (-0,78%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 19 сентября планирует начать размещение 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 1,1 млрд рублей, а 21 сентября - 24-летних бондов серии 004Р-06 объемом 19,98 млрд рублей. Датой окончания размещения выпусков станет 10-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации займов. Выпуски будут размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") планирует 19 сентября начать размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Заем будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дебютный выпуск 2-летних облигаций на 150 млн рублей эмитент разместил в июле текущего года.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило ориентир ставки 1-го купона второго выпуска облигаций с номиналом в золоте в размере 5,5% годовых. Сбор заявок на заем запланирован на 3 октября, он пройдет с 11:00 до 16:00 мск. Срок обращения выпуска серии GOLD02 составит 6,23 года (2275 дней), по займу будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 11-12-го и 15-16-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 22-25-го купонов - по 15% от номинала. Купоны квартальные. Объем выпуска будет определен позднее. В мае "Селигдар" разместил дебютный 5-летний выпуск облигаций в золоте на 11 млрд рублей по ставке 5,5% годовых в рамках программы общим объемом 60 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" выкупило по оферте 2 млн 895,759 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 57,92% выпуска. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего квартального купона до погашения - 13,8% годовых.