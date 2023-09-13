.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в августе составила 0,28%
Рост потребительских цен в августе составил 0,28% после повышения на 0,63% в июле, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 5,15% после 4,3% месяцем ранее. Рост потребительских цен совпал с прогнозами аналитиков
 
Минэкономразвития уточнило макропрогноз на 2023-2026 годы
Минэкономразвития РФ улучшило ожидания по динамике российской экономики в 2023 году, прогнозирует ее рост на 2,8% (предыдущий прогноз от апреля предусматривал рост на 1,2%), сообщил журналистам представитель министерства. Уточненный макропрогноз...
 
Россияне могут получить прямой доступ к 457 криптобиржам и обменникам
С территории России по состоянию на утро 12 сентября мск граждане могут получить прямой доступ к 457 криптобиржам и обменникам, рассказала консультант ООН по противодействию финансированию терроризма с использованием виртуальных активов, начальник...
 
Неравенство зарплат в РФ сократилось до уровня 2019 года
В России разница между самыми низкими и самыми высокими средними зарплатами в 2023 г. сократилась до минимума с 2019 года. У этих групп они отличаются в 7,67 раза - 22,7 тыс. против 173,7 тыс. рублей. Об этом говорится в исследования FinExpertiza,...
 
13 сентября 2023 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля

Москва. 13 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно подрасти в рамках коррекции на фоне укрепления рубля, что в свою очередь снижает ожидания в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в эту пятницу, скорее всего, воздержится от нового повышения ключевой ставки: недавнее ужесточение ДКП и последовавшие ястребиные комментарии регулятора уже действуют, это видно по ситуации на валютном рынке, считает глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин. "Я думаю, что с учетом нынешней тенденции к стабилизации (на валютном рынке - ИФ) и снижению курса доллара... ЦБ воздержится пока от повышения ставки (на заседании 15 сентября - ИФ). Мне кажется, она останется", - заявил Костин журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во вторник.

"Я думаю, меры, которые Центральный банк принимал, и риторика, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать, я думаю, сказываются, и спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал Костин в ответ на вопрос, какие факторы сейчас влияют на валютный рынок. "Вы знаете, ставка была ключевая повышена, другие меры, которые предпринимаются центральным банком, и непокупка валюты по бюджетному правилу, они сказываются. Власти справятся (с задачей поддержания финстабильности - ИФ)", - добавил глава ВТБ.

Аналогичное мнение высказал во вторник и глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф: он также не ждет повышения ставки в пятницу с нынешних 12%. "Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регулятивных мер, которые были введены", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о вероятном решении по ставке.

Также, комментируя возможную продолжительность применения высокой ставки, он отметил: "На мой взгляд, это не очень длинная история, все-таки ЦБ научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится, и не кажется, что еще больше придется ужесточать, во всяком случае, серьезно дальше не пойдут. Я думаю, что в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация. Полгода, может быть, горизонт такой. Если все их меры дадут результат, а я уверен, что дадут результат, я думаю, что мы приступим к циклу снижения. Не знаю, может быть, второй квартал следующего года".

Американский рынок акций завершил торги вторника в минусе, инвесторы оценивали новинки Apple и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе. В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 0,2%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,06%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК потерял 0,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после того, как днем ранее они достигли максимальных уровней с середины ноября. Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года. Дефицит может составить 3,3 млн баррелей в сутки в течение следующих трех месяцев, заявил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. Рынок нефти "может стать еще более напряженным", если ситуация в экономике Европы или Китая начнет улучшаться, полагает он. "Это означает, что мы легко можем увидеть, как нефть Brent достигнет уровня $100 за баррель", - сказал эксперт.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 9:20 МСК торгуются на уровне $92,2 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов поднялась на 1,6% - до $92,06 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали утром на 0,2% - до $89,02 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 1,8% и достигла $88,84 за баррель.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель. При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете. При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 12 сентября упала в 3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил всего 4,103 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,017 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост в рамках коррекции на фоне снижения ожиданий в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 15 сентября.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос на 0,2% и составил 106,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,22%, поднявшись до 858 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Транснефть-001P-08" (+1,2%), "ГК Самолет БО-П12" (+1,04%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,93%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,87%), "ТМК БО-07" (-0,78%) и "Магнит БО-004Р-01" (-0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 19 сентября планирует начать размещение 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 1,1 млрд рублей, а 21 сентября - 24-летних бондов серии 004Р-06 объемом 19,98 млрд рублей. Датой окончания размещения выпусков станет 10-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации займов. Выпуски будут размещены по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") планирует 19 сентября начать размещение 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Заем будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Дебютный выпуск 2-летних облигаций на 150 млн рублей эмитент разместил в июле текущего года.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) установило ориентир ставки 1-го купона второго выпуска облигаций с номиналом в золоте в размере 5,5% годовых. Сбор заявок на заем запланирован на 3 октября, он пройдет с 11:00 до 16:00 мск. Срок обращения выпуска серии GOLD02 составит 6,23 года (2275 дней), по займу будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 11-12-го и 15-16-го купонов будет погашено по 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 22-25-го купонов - по 15% от номинала. Купоны квартальные. Объем выпуска будет определен позднее. В мае "Селигдар" разместил дебютный 5-летний выпуск облигаций в золоте на 11 млрд рублей по ставке 5,5% годовых в рамках программы общим объемом 60 млрд рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" выкупило по оферте 2 млн 895,759 тыс. облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 57,92% выпуска. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска на 5 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка текущего квартального купона до погашения - 13,8% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2023 года 19:55
Рубль подешевел в среду на фоне снижения ожиданий в отношении ужесточения ДКП Банком России
Москва. 13 сентября. Российский рубль, начавший текущую неделю с укрепления благодаря целому ряду заявлений властей РФ относительно стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, по итогам торгов 13 сентября подешевел к основным мировым валютам на фоне смещения ожиданий от повышения ставки ЦБ РФ в сторону ее сохранения на заседании 15 сентября.    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 19:24
Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого отскока, индекс Мосбиржи просел ниже 3150п
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в среду вернулся к распродажам после короткого коррекционного отскока, индекс Мосбиржи опустился ниже 3150 пунктов на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent торгуется выше $92 за баррель). Откат рублевых цен blue chips сдерживался резким ослаблением рубля, во "втором эшелоне" упали бумаги "Объединенной вагонной компании" на новостях об утверждении допэмиссии, выросли акции ПАО "РКК "Энергия".    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 19:03
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов также практически не изменились за день.    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 19:01
Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России - "Велес Капитал"
Рубль начал терять позиции перед заседанием Банка России, отмечается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Доллар и евро в среду отыграли значительную часть потерь, понесенных с конца прошлой недели, - констатирует эксперт....    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 18:36
Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Вероятны колебания курса пары доллар/рубль в пределах 93-96 руб./$1 в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Укрепление курса рубля к мировым резервным валютам в среду остановилось, доллар снова превысил отметку в 96 руб., а евро стоит уже дороже 103...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 18:05
"БКС МИ" повысил целевую цену Н-акций Chalco до HKD4,9
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену Н-акций Aluminum Corporation of China (Chalco) до HKD4,9 (на 40%), сохранив при этом рекомендацию на уровне "держать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания отчиталась за 1П23. Выручка упала на 15,66% г/г, чистая прибыль - на 23,32% г/г....    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 17:37
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Sunny Optical Technology с целевой ценой HKD81,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 37% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "11 сентября Sunny Optical объявила данные об отгрузках за август, -...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 17:04
Цена барреля нефти Urals может прибавить ещё $10 - Freedom Finance Global
Цена барреля нефти Urals может прибавить ещё, как минимум, $10, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном докладе сообщило, что средняя цена российской нефти Urals в августе составляла $70 за...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 16:33
Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца - Freedom Finance Global
Вероятна боковая динамика индекса S&P 500 в диапазоне 4300-4600пп до конца месяца, полагает заместитель аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. По мнению эксперта, на фондовых площадках США в среду будет смешанная динамика при усиленной волатильности. В лидерах роста в...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 16:02
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку бумаг TCS Group
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку расписок TCS Group, открытую 26 мая 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу топ-идею "Лонг TCS" после роста на 9% с момента ее открытия и ждем дальнейшего ререйтинга в акциях компании еще на...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 15:34
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price с целью 437 руб
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) Fix Price с целью 437 руб. за расписку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Довольно слабые результаты Fix Price последние 2 квартала во многом связаны с эффектом высокой базы сравнения, -...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 15:00
Локальное ослабление рубля продолжится до отметки 95,5-96,0 руб./$1 к концу недели - "Финам"
Локальное ослабление рубля продолжится до отметки 95,5-96,0 руб./$1 к концу недели, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов. "Словесные интервенции со стороны высокопоставленных чиновников ориентируют трейдеров на укрепление рубля, - пишет эксперт. - Так, по словам М. Орешкина, пик ослабления...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 14:32
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций НОВАТЭКа на уровне 1890 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1890 руб. за штуку, сообщается в комментарии. "НОВАТЭК" планирует в 2024 году принять инвестрешение по проекту "Мурманский СПГ", сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон. Кроме того, он озвучил новые сроки...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $47,5
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целью $47,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,16%, стоп-приказ: $39,55, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Отчетность эмитента 17 октября может...    читать дальше
.
13 сентября 2023 года 13:38
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,035 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. "Мы считаем, что ВТБ может показать рекордную прибыль в 2023 году (356 млрд рублей) и отличную...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.