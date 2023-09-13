Nasdaq упал на 1%

Уолл-стрит закрылась в минусе по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР снижаются в среду. Нефть продолжает дорожать в среду утром.

Американский рынок акций завершил торги вторника в минусе, инвесторы оценивали новинки Apple Inc. (SPB: AAPL) и новости других эмитентов в преддверии публикации важных статданных на этой неделе.

В среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

Возглавляющий хедж-фонд Pershing Square Capital миллиардер Билл Акман заявил на YouTube-канале The Julia La Roche Show, что инфляция в Штатах еще не скоро вернется к целевым для Федеральной резервной системы 2% - а возможно, и не вернется вовсе.

При этом он сохраняет оптимизм в отношении краткосрочных перспектив американской экономики. "На протяжении двух лет люди говорят, что рецессия не за горами, а наше мнение на этот счет серьезно отличается, как вы знаете, и мы продолжаем считать, что экономика остается очень сильной, - отметил Акман. - Люди, как мне кажется, тоже приходят к этому мнению".

Акции Apple подешевели на 1,7%. Компания во вторник представила iPhone 15 и Apple Watch 9-й серии. Цены на новые смартфоны, как и на предыдущие, будут начинаться от $799, часы - от $399. Вместе с тем базовая цена премиального iPhone 15 Pro Max составит $1199 - на $100 больше, чем у 14-й серии. Apple повысила базовую цену Pro Max впервые с момента его запуска в 2019 году.

Производитель программного обеспечения Oracle Corp. (SPB: ORCL) увеличил чистую прибыль в первом финквартале в 1,6 раза, но выручка не оправдала прогнозов. Котировки акций компании снизились на 13,5% с рекордных $126,71 за штуку, достигнутых днем ранее. Падение стало максимальным с 2002 года.

Orthofix Medical (SPB: OFIX), выпускающая медицинскую продукцию, уволила главного исполнительного директора Кита Валентайна, главного финансового директора Джона Бостьянчича и главного директора по правовым вопросам Патрика Керана за неподобающее поведение. Ее рыночная стоимость рухнула на 30,2%.

Котировки бумаг Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) снизились на 1,3% после роста на 3,5% в понедельник, когда они достигли максимума более чем за год.

Рыночная стоимость Blue Apron, службы доставки ингредиентов и рецептов, сократилась на 2,4%. Компания сообщила, что переведет свои акции с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) на Nasdaq Global Market. Такой шаг позволит ей выиграть от привлекательной стоимости услуг последней площадки, заявила CEO Линда Финдли. Ожидается, что торги бумагами Blue Apron на NYSE прекратятся с закрытием рынка 22 сентября и продолжатся на Nasdaq 25 сентября.

Цена бумаг производителя 3D-принтеров Stratasys Ltd. уменьшилась на 7%, до $12,48 за штуку. Компания отклонила предложение о слиянии с 3D Systems, предлагавшей за каждую ее акцию $7 денежными средствами и 1,64 своей акции. При этом совет директоров Stratasys вновь заявил о единогласной поддержке ранее согласованного объединения с фирмой Desktop Metal.

Акции биотехнологической Moderna Inc. (SPB: MRNA) подешевели на 0,5%, хотя канадский регулятор одобрил применение ее новейшего бустера от подварианта штамма "омикрон" COVID-19 XBB.1.5 для детей от шести месяцев и взрослых.

Uber Technologies (SPB: UBER) подписала многолетнее соглашение с PayPal Holdings (SPB: PYPL), которое позволит ей расширить использование маршрутизации дебетовых платежей на нескольких рынках, включая США. Цена бумаг Uber снизилась на 2,1%, PayPal - выросла на 1,4%.

Капитализация инвесткомпании Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) миллиардера Уоррена Баффета увеличилась на 0,4% и впервые в истории превысила по итогам торговой сессии отметку $800 млрд. На закрытие рынка во вторник она составила $800,63 млрд.

Акции WestRock Co. (SPB: WRK) подорожали на 2,8%. Ирландский производитель упаковки Smurfit Kappа Group, крупнейший в Европе, сообщил о подписании обязывающего соглашения о слиянии с этой компанией.

Intel Corp. (SPB: INTC) прибавила в рыночной стоимости 0,7% после заявления о намерении продать тайваньской TSMC (SPB: TSM) примерно 10% в австрийском разработчике систем многолучевой литографии IMS Nanofabrication . Закрытие сделки, после которого Intel сохранит мажоритарную долю в IMS и будет управлять ею как самостоятельным подразделением, запланировано на четвертый квартал. В июне стало известно, что Intel продает 20%-ную долю в IMS инвесткомпании Bain Capital Special Situations при общей оценке фирмы в $4,3 млрд.

Капитализация регистратора доменных имен GoDaddy Inc. (SPB: GDDY) повысилась на 1,3%. Хедж-фонд Starboard Value, владеющий 7,8% акций этой компании, назвал ее сильно недооцененной и в письме к ней призвал рассмотреть "альтернативные варианты создания стоимости", включая потенциальную продажу.

Бумаги ритейлера Macy''s Inc. (SPB: M) прибавили в цене 0,8% после новостей о назначении Оливье Брона на должность главы дочерней сети универмагов Bloomingdale''s.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 17,73 пункта (на 0,05%) - до 34645,99 пункта. Лидерами падения среди компонентов индекса наряду с бумагами Apple стали акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 1,8%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 25,56 пункта (на 0,57%) и составило 4461,9 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов потерял 144,28 пункта (максимальные примерно за неделю 1,04%), достигнув отметки 13772,61 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в среду.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:27 МСК уменьшилось на 0,05%.

Акции производителя потребительской электроники Sony подешевели на 0,9%, инвестиционно-технологической Softbank Group - на 1,3%.

Стоимость Mitsui High-Tec рухнула на 16,3% после того, как производитель оборудования ухудшил прогноз на текущий фингод, который закончится в январе 2024 года. Теперь компания ожидает падения чистой прибыли на 33% - до 11,7 млрд иен ($79,6 млн). Ранее она оценивалась на уровне 16,6 млрд иен. Прогноз выручки снижен до 192 млрд иен с 205 млрд иен.

Между тем в число лидеров рост входят акции банка Mitsubishi UFJ, подорожавшие на 3,8%, производителя шин Bridgestone Corp. - на 3,5%, ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 3,4%, а также железнодорожных операторов East Japan Railway и Odakyu Electric Railway - соответственно на 3,5% и 2,9%.

Цены производителей в Японии в августе выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года, сообщил ЦБ страны. Это минимальные темпы подъема с марта 2021 года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

На Гонконгской фондовой бирже наиболее значительное снижение показывают акции фармацевтической Sinopharm Group - на 4,5%, производителя электрооборудования Techtronic Industries - на 2,4%, выпускающей компьютерную технику Lenovo - на 2,3%.

Кроме того, цена бумаг ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) уменьшилась на 0,5% и 0,6% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 0,2%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 0,4%.

Между тем повышается стоимость чипмейкера Sunny Optical Technology Group Co. (+3,8%), а также девелоперов Henderson Land Development (+2%), Hang Lung Properties (+1,6%), Sun Hung Kai Properties (+1,6%), New World Development (+1,5%) и Wharf Real Estate Investment (+1,4%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК снизился на 0,06%.

Безработица в стране в августе опустилась до 2,4% по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Это самый низкий показатель с начала ведения подсчетов в 1999 году, отмечает Trading Economics.

Бумаги авиакомпании Korean Air Lines потеряли в цене 0,2%, сталелитейной Posco - 2,9%.

При этом котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросли на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:28 МСК потерял 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 0,5% и 0,2% соответственно.

Акции других представителей данных отраслей также дешевеют, в том числе IGO и Pilbara Minerals - на 3,5%, Falcon Metals - на 3% и Northern Star Resources - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок в среду продолжают повышаться после того, как днем ранее они достигли максимальных уровней с середины ноября.

Ралли поддерживается опасениями недостаточного предложения нефти на мировом рынке после продления Саудовской Аравией и Россией добровольного ограничения добычи до конца текущего года, сообщает MarketWatch.

Дефицит может составить 3,3 млн баррелей в сутки в течение следующих трех месяцев, заявил старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя. Рынок нефти "может стать еще более напряженным", если ситуация в экономике Европы или Китая начнет улучшаться, полагает он. "Это означает, что мы легко можем увидеть, как нефть Brent достигнет уровня $100 за баррель", - сказал эксперт.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть сорта Brent на лондонской бирже ICE Futures в 7:57 МСК торгуются на уровне $92,29 за баррель, что на $0,23 (на 0,25%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов поднялась на $1,42 (на 1,6%) - до $92,06 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали утром на $0,27 (0,3%) - до $89,11 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,55 (на 1,8%) и достигла $88,84 за баррель.

Министерство энергетики США накануне повысило прогноз стоимости нефти Brent в текущем году до $84,46 за баррель с $82,62 за баррель. Оценка на 2024 год также была пересмотрена в сторону увеличения - до $88,22 за баррель с ожидавшихся ранее $86,48 за баррель.

При этом ожидается, что в четвертом квартале Brent будет стоить в среднем $93 за баррель.

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, говорится в сентябрьском обзоре ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

Аналогичный ежемесячный отчет Международного энергетического агентства будет обнародован в среду.