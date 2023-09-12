Рынок акций РФ во вторник отскочил выше 3165п по индексу Мосбиржи на фоне прекращения укрепления рубля и роста нефти

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх по большинству blue chips на фоне прекращения укрепления рубля и подорожавшей нефти (Brent превысила $92 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс Мосбиржи отскочил выше 3165 пунктов во главе с "префами" "Транснефти" (+4,5%), расписками Ozon и TCS Group.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3165,92 пункта (+1,4%), индекс РТС - 1049,65 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 94,97 рубля (-0,11 рубля), на старте утренней сессии курс падал до 92,45 руб./$1.

В понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

Во вторник, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету РФ создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

Кроме бумаг "Транснефти" подорожали расписки TCS Group (+3,4%), OZON (+3,4%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), Сбербанка (+1,8% и +2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "АФК Система" (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ в августе предварительно составила 26 млрд рублей, в целом по году может достичь около 420 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2023.

Он еще раз подтвердил, что по итогам 2023 года банк не планирует выплачивать дивиденды. "У нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год, скорее всего, мы (выплачивать - ИФ) не будем. Это требование центрального банка: пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим", - сказал Костин.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, после почти недели снижения российский рынок акций нашел точку опоры вблизи достаточно сильного уровня 3100 пунктов по индексу МосБиржи, откуда произошел отскок выше 3150 пунктов. Одной из причин "бычьего" настроя на рынке можно снова назвать спекуляции вокруг изменения ключевой ставки ЦБ РФ. Резко укрепившийся за последние дни рубль может убедить регулятора пока не повышать ставку, что позитивно для рынка акций.

К хорошей предварительной отчетности Сбербанк (MOEX: SBER) во вторник добавил заявление Германа Грефа о том, что банк планирует сохранить дивидендную политику и продолжить платить акционерам от 50% чистой прибыли. Нефть Brent, уверенно удерживающаяся выше $90 за баррель, также имеет все шансы для продолжения роста. Причиной могут служить комментарии ОПЕК и Минэнерго США по ситуации на рынке "черного золота". Прогноз на 13 сентября по индексу Мосбиржи - 3130-3155 пунктов, полагает Шепелев.

По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, резкое укрепление рубля в рамках утренней сессии было прервано прогнозами глав ВТБ и Сбербанка по ставке ЦБ РФ. Кроме того, глава ВТБ улучшил прогноз ожидаемой прибыли банка в текущем году, а руководитель Сбербанка пообещал сохранить щедрые дивидендные выплаты - не менее 50% от прибыли. Исходя из этого, дивидендная база Сбербанка за 8 месяцев уже составляет 499,55 млрд руб., то есть вполне можно допустить, что дивиденды за 2023 год превысят выплаты за предыдущий год, отмечает аналитик.

Глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон предполагает, что компания сможет нарастить выручку и прибыль на 25% в текущем году. При этом за основу расчета стоит брать показатели удачного 2021 года. Учитывая более слабый рубль, "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) может повысить дивидендные выплаты, считает Кочетков.

Президент РФ Владимир Путин отметил на ВЭФ-2023, что резких шагов по поводу курса рубля делаться не будет. На этом фоне ожидания на рынке поменялись и локальное укрепление рубля сменилось новым ослаблением. Также можно говорить относительно более высоких ставок ЦБ, что при сохранении прежней денежной политики они не будут угрожать рынку отсечением значительной части ликвидности, полагает аналитик.

ОПЕК в своем ежемесячном обзоре рынка нефти сохранила оценку прироста спроса на нефть в текущем году на уровне 2,44 млн б/с. Прогноз на 2024 год также оставлен без изменения на уровне 2,25 млн б/с. При этом прогноз не меняется уже третий месяц подряд. Однако были немного изменены общие оценки спроса за 2022 год, что автоматически увеличило оценку спроса в 2023 году до 102,06 млн б/с. Как минимум, организация не уменьшает свои ожидания в свете текущей статистики по Европе и Китаю. Однако наиболее впечатляющим является то, что в ОПЕК ожидают дефицита предложения нефти в IV квартале на уровне 3 млн б/с. На этом фоне котировки нефти во вторник несколько ускорили рост, отмечает Кочетков.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Лящук, снижение пары доллар-рубль приостановилась, курс доллара вечером отскочил к уровню предыдущего дня - в район 95 руб./$1, что поддержало индекс МосБиржи.

Спросом во вторник пользовались акции компаний нефтегазового сектора на фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти. Сильнее рынка росли акции "НОВАТЭКа" на фоне сообщений начале пусконаладочных работ на первой линии завода "Арктик СПГ-2" на этой неделе. Продолжили восхождение привилегированные акции "Транснефти" на ожиданиях дробления акций.

В финансовом секторе выросли акции Сбербанка, который подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли. Бумаги ВТБ показали положительную динамику на фоне ожиданий банка о достижении чистой прибыли в размере 420 млрд руб. по итогам 2023 года, отмечает аналитик.

В среду индекс МосБиржи может находиться в диапазоне 3100-3200 пунктов при поддержке нефтегазового сектора в условиях благоприятной конъюнктуры мирового рынка нефти, считает Лящук.

По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, заявления глав Сбера и ВТБ на Восточном экономическом форуме о том, что ЦБ РФ 15 сентября может оставить ключевую процентную ставку без изменений, положительно повлияли на динамику котировок акций.

Лидерами роста во вторник стали акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+24,8%). Эта динамика была обусловлена рекомендацией президента РФ Владимира Путина по обновлению энергосистемы Дальнего Востока. Цена нефти Brent превысила $92 за баррель после публикации ежемесячного доклада ОПЕК, в котором был подтвержден прогноз роста мирового спроса на текущий год, отмечает аналитик.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на предстоящую сессию: диапазон 3100-3200 пунктов", - полагает Мильчакова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,3%, CAC 40 и DAX просели на 0,4-0,5%) и в США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-0,7% во главе с Nasdaq, подрос на 0,1% Dow).

Отчет Народного банка Китая (НБК), опубликованный накануне, показал скачок объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе. Существенный рост связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.

Показатель вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле.

Инвесторы ожидают публикации на этой неделе отчетов о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчетов о промпроизводстсве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае.

На нефтяном рынке во вторник цены вечером обновили максимумы с ноября прошлого года на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $92,27 за баррель (+1,8% и -0,01% в понедельник), октябрьская цена WTI - $89,15 за баррель (+2,1% и -0,3% накануне).

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн б/с к 2022 году, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн б/с, согласно ежемесячному отчету ОПЕК. Таким образом, организация вновь оставила в силе прогнозы по росту спроса, сделанные еще в июльском отчете.

При этом аналитики альянса слегка повысили оценки по спросу в 2022 и 2023 годах - на 50 тыс. б/с, до 99,62 млн б/с и 102,06 млн б/с соответственно, а в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 104,31 млн б/с.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (+24,8%), "префы" ПАО "Башинформсвязь" (MOEX: BISV) (+21,5%), бумаги ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+17,6%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+11,1%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+10,9%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+9,9%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9,8%).

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+1,7%)) не будет платить дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2023.

Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-9,4%, до 183 рубля), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-5,3%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (-4,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-4,1%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,1%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-3,3%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3,1%).

Акции "Объединенной вагонной компании" (ОВК) падают в цене безостановочно с 5 сентября: за 6 торговых сессий бумаги потеряли в цене 38,3% на фоне вышедшего 8 сентября слабого отчета компании.

Убыток ОВК по МСФО вырос в 2022 году в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 18,8 млрд руб. против 6,3 млрд руб. в 2021 г., сказано в отчетности компании. Совокупный убыток ОВК увеличился в 2022 году в 5,4 раза, до 22,4 млрд руб. Выручка корпорации снизилась за отчетный период в 1,7 раза, составив 41,9 млрд руб.

Акционеры ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,9%, до 995 руб.), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,83 млрд рублей (из них 9,43 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,57 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 8,12 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").