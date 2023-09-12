Котировки евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений цен UST

Москва. 12 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании публикации в США важной макроэкономической статистики. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ также практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 67,12% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,6% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не продемонстрировали яркой динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 68,02% от номинала (доходность не изменилась и составила 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 1,5 базисного пункта); цена самого "длинного" выпуска евробондов РФ с погашением в 2047 году также не изменилась по отношению к предыдущему дню, составив 34,64% от номинала (доходность - 15,41% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов - до 55,29% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 29,36% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 9 базисных пунктов - до 52,63% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 23,37% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 51,12% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 19,04% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел за день на 19 базисных пунктов, до 92,36% от номинала. Вместе с тем стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5 базисных пунктов, составив 65,84% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник боковую динамику в отсутствие значимых для рынка факторов.

Глобальные инвесторы находятся в ожидании публикации в США важных статданных на этой неделе. В частности, в среду будет обнародована информация об изменении потребительских цен в США в августе, в четверг - об объеме розничных продаж. Рынок в среднем ожидает ускорения инфляции до 3,6% год к году с 3,2% месяцем ранее и увеличения розничных продаж на 0,2% в помесячном выражении после роста на 0,7% в июле, отмечает Trading Economics.

Между тем индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в прошлом месяце упал до 91,3 пункта с 91,9 пункта в июле, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), рассчитывающей этот индикатор. Консенсус-прогноз предполагал 91,6 пункта.