Цена платины может составить $1000/унц. к концу 2024 года - "Газпромбанк Инвестиции"

Цена платины может составить $1000 за тройскую унцию (+11%) к концу 2024 года, прогнозируют аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Цена на платину более устойчива по сравнению с другими драгметаллами с обширным промышленным применением (например, палладия). Однако на платину давят ограничения в области чипов и инертность промпроизводства. На фоне почти двукратного падения котировок палладия (-46%) и других "промышленных" платиноидов, а также двузначного снижения цен на кобальт, литий, никель и алюминий формальный ноль на платине можно считать неожиданно хорошим результатом. Даже если ставки снизятся, то до момента восстановления аппетита, активизации глобального спроса и перезапуска промпроизводства может пройти весь 2024 год и часть 2025 года. Вероятно, цены на платину продолжат колебаться вокруг отметки $1000 за унцию", - пишут эксперты.

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