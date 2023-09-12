Обстановка для рубля в целом остается достаточно благоприятной - БКС Экспресс

Обстановка для рубля в целом остается достаточно благоприятной, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Кратковременный, но сильный провал котировок валют к рублю в вторник, вероятно, вызвала фиксация убытков тех, кто имел избыточный объем маржинальных позиций, и вынужден был сокращать их во избежание еще более серьезных потерь. Это спровоцировало самоусиливающийся процесс, в том числе за счет срабатывания автоматических приказов на продажу валюты, что вызвало сильное нисходящее движение. После быстрой реализации основной массы таких заявок котировки, как это обычно бывает, вернулись к более обоснованным с точки зрения текущей ситуации уровням. Дополнительным фактором всплеска волатильности и разнонаправленной динамики выступила относительно низкая ликвидность утренней сессии, - пишет аналитик в комментарии . - В целом обстановка для рубля остается достаточно благоприятной в первую очередь за счет увеличения продажи валюты экспортерами, в том числе обеспеченного наращиванием экспортной выручки. К тому же власти дали сигналы, что готовы к более жестким мерам в случае слишком быстрого обесценивания рубля".

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