Акции Mondelez интересны для долгосрочных вложений - Freedom Finance Global

Акции Mondelez International представляют интерес для долгосрочных инвестиций, котировки бумаг эмитента в два раза менее волатильны, чем широкий рынок, а дивиденды могут добавить к доходности около 2,5 п.п., считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Основным позитивным драйвером для Mondelez остается органический рост, который будет находиться в зависимости от потребительской инфляции. При этом на длительном временном горизонте темпы увеличения продаж опередят инфляцию. Влияние потенциально негативных факторов представляется умеренным. К ним можно отнести инфляцию и сбои в цепочках поставок. Также имеется процентный риск на фоне относительно высокой долговой нагрузки, в дальнейшем это будет сдерживать капитальные затраты, - пишет эксперт в обзоре. - Акции эмитента - это одни из немногих бумаг потребительского сегмента, которые торгуются в плюсе с начала текущего года. Коррекция от максимума в 2023 году составила 13%, она в значительной степени была обусловлена общей негативной динамикой значительной части бумаг потребительского сегмента и не выходит за рамки технической. Даунтренд наблюдается с мая, пока признаков его перелома нет. В то же время индикаторы не указывают на перепроданость".

Mondelez International (до 2012 года Kraft Foods) производит и продает кондитерские изделия, снеки, сыры и бакалею в Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Известные торговые марки: Oreo, Cadbury, Milka, Toblerone.

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