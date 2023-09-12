SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре старшего аналитика Георгия Иванина и аналитика Никиты Ковалева.

"Аэрофлот" в понедельник опубликовал операционные показатели за август 2023 года. Годовому росту пассажиропотока по-прежнему способствовала позитивная динамика в сегменте международных перелетов, связанная с эффектом низкой базы сравнения с тем же месяцем прошлого года и растущим числом авиарейсов в дружественные страны. При этом годовой рост пассажиропотока ускорился в августе до 7,5% по сравнению с 5% в июле благодаря более умеренному снижению пассажиропотока на внутренних перелетах. Сейчас операционные показатели эмитента восстанавливаются быстрее, чем на рынке в целом, - отмечают эксперты инвестбанка. - По нашим прогнозам, во 2П23 пассажиропоток компании вырастет на 3% г/г. По итогам года, по нашей оценке, пассажиропоток увеличится на 11,1% (до 45,2 млн человек), что соответствует планам "Аэрофлота". Впрочем, результаты августа позволяют предположить, что в этом году компания, возможно, превзойдет наши ожидания. В целом мы оцениваем опубликованные результаты позитивно. При этом мы подтверждаем оценку "держать" акции Аэрофлота с учетом довольно высоких значений мультипликаторов, с которыми торгуются его бумаги (EV/EBITDA 2023о на уровне 5,0)".

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