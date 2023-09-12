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12 сентября 2023 года 14:14

Рынок акций РФ днем превысил 3150п по индексу Мосбиржи в рамках коррекции, лидируют Транснефть и Озон

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ днем во вторник вырос по большинству blue chips на фоне замедления укрепления рубля и высокой нефти (Brent превысила $91 за баррель); индекс Мосбиржи поднялся выше 3150 пунктов, лидируют в росте "префы" "Транснефти" и расписки Ozon.

К 13:30 МСК индекс Мосбиржи составил 3152,56 пункта (+1%), индекс РТС - 1048,7 пункта (+1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,1%.

Доллар стоит 94,71 рубля (-0,37 рубля), на старте утренней сессии курс падал до 92,45 руб./$1.

В понедельник помощник президента РФ Максим Орешкин в беседе с "Интерфаксом", комментируя ситуацию на валютном рынке, сказал, что "рынок прошел пиковые значения".

Во вторник, выступая на сессии в рамках Восточного экономического форума, Орешкин заявил, что фундаментальные факторы, текущий платежный баланс, хорошие прогнозы по бюджету РФ создают предпосылки для укрепления рубля в ближайшие месяцы.

Подорожали "префы" "Транснефти" (+4%), расписки OZON (+2,1%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,6% и +1,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%).

Чистая прибыль ВТБ в августе, предварительно, составила 26 млрд рублей, в целом по году может достичь около 420 млрд рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах ВЭФ-2023.

Он еще раз подтвердил, что по итогам 2023 года банк не планирует выплачивать дивиденды. "У нас есть нехватка капитала, поэтому дивиденды за этот год, скорее всего, мы не будем. Это требование Центрального банка: пока мы не нарастим достаточную капитальную базу, мы дивиденды не платим", - сказал Костин.

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина, во вторник мировые рынки торгуются без единой динамики, в Европе сдерживающим "быков" фактором стало понижение прогнозов Еврокомиссии (ЕК) по экономике еврозоны. Инвесторы также ждут заседания ЕЦБ в четверг. Рынок США остывает после роста в понедельник. В моменте нет факторов, которые могут способствовать улучшению настроений, полагает аналитик.

Прогноз ЕК по ВВП еврозоны на 2023 год был понижен с 1,1% до 0,8%, а на 2024 год - с 1,6% до 1,3%. Заметно была ухудшена оценка перспектив немецкой экономики, теперь Еврокомиссия ожидает, что ВВП Германии сократится на 0,4% в этом году, но вырастет на 1,1% в следующем. Также Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции на конец 2023 года с 5,8% до 5,6%, но немного повысила прогноз на конец 2024 года с 2,8% до 2,9%, отмечает Лапшина.

На российском фондовом рынке динамика "фишек" позитивная, индекс МосБиржи восстанавливается после 5-дневного снижения. Российские эмитенты растут широким фронтом, все без исключения ликвидные бумаги "первого эшелона" торгуются на положительной территории. Индекс МосБиржи устоял на отметке 3100 пунктов и после недельной коррекции вернулся к росту. Ближайшее сопротивление находится на отметке 3185 пунктов, в случае пробоя индекс может вернуться ближе к максимумам начала сентября, полагает Лапшина.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник будет двигаться в диапазоне 3060-3125 пунктов.

"В целом мы ожидаем, что российский рынок в ближайшие дни найдет локальный минимум, где будет ожидать решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, а также наблюдать за ситуацией на валютном рынке. Многие ключевые бумаги экспортеров уже понесли ощутимые потери, что было вызвано преимущественно укреплением рубля, но при этом, например, акции нефтегазового сектора игнорируют высокие цены на нефть", - отмечает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", недавняя коррекция рынка акций РФ сняла техническую перекупленность, и теперь присутствует некоторая неопределенность. Индекс МосБиржи в краткосрочной перспективе может торговаться в широкой боковой консолидации. Ключевые уровни поддержки находятся около 3015-3025 пунктов, однако потенциально ситуация может нормализоваться уже возле отметки 3100 пунктов. На американском рынке сохранится повышенная волатильность, так как в ближайшее время выйдет много очень важной макростатистики, а в следующую среду станет известно и о решении ФРС по ключевой ставке.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1,1%: Dow Jones (+0,3%) вырос 3-ю сессию подряд, подъем S&P 500 (+0,6%) и Nasdaq (+1,1%) был максимальным с конца августа.

Министр финансов США Джанет Йеллен выразила уверенность в том, что стране удастся добиться "мягкой посадки" экономики, то есть замедления темпов роста потребительских цен без крупного ущерба для рынка труда и других сфер.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE подрос на 0,4%, CAC 40 и DAX просели на 0,2-0,3%), минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,1-0,2%).

Отчет Народного банка Китая (НБК), опубликованный накануне, показал скачок объема нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в августе. Существенный рост связан с тем, что Пекин принял меры для стимулирования фининститутов к наращиванию выдачи кредитов, рассчитывая, что это обеспечит толчок слабеющей экономике, отмечает Market Watch.

Показатель вырос почти в четыре раза - до 1,36 трлн юаней ($186 млрд) по сравнению с 345,9 млрд юаней в июле.

Инвесторы ожидают публикации на этой неделе отчетов о динамике потребительских цен, розничных продаж и промпроизводства в США за август, а также отчетов о промпроизводстсве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства в Китае.

На нефтяном рынке днем во вторник цены растут и находятся у многомесячных максимумов, трейдеры ждут новых сигналов относительно спроса и предложения на рынке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК во вторник составила $91,27 за баррель (+0,7% и -0,01% в понедельник), октябрьская цена WTI - $88,02 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне).

Внимание направлено на ежемесячные отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку, которые будут опубликованы во вторник и среду соответственно.

В ходе торгов в понедельник цена Brent поднималась до отметки $91,45 за баррель, WTI - до $88,15 за баррель. Оба контракта торгуются на максимумах с ноября на фоне опасений дефицита предложения нефти после продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

За последние две недели стоимость Brent выросла более чем на 7%, WTI - почти на 10%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+29,4%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (+12,2%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+11,1%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург (MOEX: ZVEZ)) (+9,9%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9,3%), бумаги ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+9,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+6,8%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,3%).

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+0,7%)) не будет платить дивиденды за 2022 год, сообщил журналистам председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов в кулуарах ВЭФ-2023.

Подешевели акции ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-9,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (-7,8%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-4,2%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-3%), ПАО "Россети Урал" (-2,9%).

Акционеры ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (-0,5%, до 999 рублей), одного из ведущих производителей рыбы в РФ, утвердили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первое полугодие 2023 года в размере 16 рублей на акцию, сообщается в материалах компании. Право на их получение имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 22 сентября 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 13:30 МСК составил 36,5 млрд рублей (из них 6,18 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,79 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,64 млрд рублей на "префы" "Транснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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