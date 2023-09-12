Бумаги MDMG не являются инвестиционно привлекательными на текущих ценовых уровнях - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги MD Medical Group (MDMG) не являются инвестиционно привлекательными на текущих ценовых уровнях, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции".

"MD Medical Group представила финансовые показатели по итогам I полугодия 2023 года. Общая выручка в текущем периоде увеличилась на 5,7% г/г - до 12,9 млрд рублей. По итогам полугодия "Мать и Дитя" заработала своим акционерам 43,6 рубля чистой прибыли на депозитарную расписку. Полугодовая акционерная доходность к текущей цене составила 4,9%. На наш взгляд, по итогам 2023 года компания сможет заработать около 6,9 млрд рублей чистой прибыли, или 92 рубля на расписку, что составляет 10,3% доходности акционеров. Из-за значительного роста стоимости депозитарных расписок с начала года ценные бумаги "Мать и Дитя" покинули наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и, на наш взгляд, не являются инвестиционно привлекательными по текущей цене", - пишут аналитики.

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