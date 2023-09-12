Укрепление рубля, вероятно, повлияет на решение ЦБ сохранить ставку на текущем уровне - Freedom Finance Global

Укрепление рубля, вероятно, повлияет на решение ЦБ сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 12% годовых на заседании 15 сентября, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Главной причиной наблюдаемого укрепления рубля, скорее всего, стало заявление помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что пик ослабления рубля уже пройден, - допускает эксперт. - Оптимизма рублю добавили также заявления глав крупнейших российских банков о том, что они не ожидают нового повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу. Кроме того, в ФРС США звучат успокаивающие заявления относительно весьма вероятной паузы в повышении процентных ставок на сентябрьском заседании комитета по открытым рынкам".

Таким образом, рубль укрепляется в большей степени на оптимистичных заявлениях и прогнозах, но и фундаментальные показатели, в том числе - профицит госбюджета РФ в августе, также имеют значение для роста обменного курса российской нацвалюты, отмечает Мильчакова. По ее мнению, укрепление рубля может, вероятно, повлиять на решение Банка России сохранить ключевую процентную ставку на текущем уровне в 12% годовых.

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