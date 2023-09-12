Замещающие облигации станут трендом 2024 года на рынке инвестиций - ВТБ

Замещающие облигации станут трендом 2024 года на рынке инвестиций, полагает заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и "Привилегии" ВТБ Евгений Береснев.

"Экономическая трансформация вследствие санкционных ограничений стала катализатором развития внутреннего рынка российских инвестиций и вывела на него новые инструменты. Замещающие облигации вместо привычных ранее евробондов набирают популярность, цифровые финансовые активы активно готовятся составить конкуренцию классическим инструментам фондового рынка", - отметил Береснев в ходе встречи с клиентами банка и экспертами на ВЭФ-2023.

Одним из новых и развивающихся инструментов инвестирования, на взгляд эксперта, становятся цифровые финансовые активы (ЦФА). По словам Береснева, в настоящее время количество клиентов банка, которые интересуются этим продуктом, увеличивается с каждым месяцем.

"Инвесторам потенциально будут интересны три разновидности ЦФА, - указывает стратег банка. Первое, это самые простые, с фиксированным доходом, похожие на облигации с купонными выплатами. Из-за "цифрового" характера актива эмитент может выпустить его быстрее и с меньшим количеством издержек, а инвестор - рассчитывать на более высокую доходность. ЦФА, привязанные к стоимости реальных активов, например, драгоценных металлов, позволят заработать на росте цены базового актива и избежать затрат на его физическое владение. Не менее интересным станет ЦФА на недвижимость, так как с ним возможно получение доходности от динамики стоимости квадратного метра и экспозиция на объекты, которые по каким-то причинам были недоступны в оффлайне".

Продукт, появившийся в прошлом году, - замещающие облигации, также вызывает интерес у инвесторов. По словам Береснева, этот инструмент предлагают многие крупные эмитенты, а общий объем размещенных бумаг за семь месяцев года превысил 16 млрд в долларовом эквиваленте. Главное преимущество - отсутствие инфраструктурных и санкционных рисков, потому что бумаги выпущены по российскому праву. "Кроме того, это валютная диверсификация: бумаги номинированы в валюте, но выплаты купонов и номинала производятся в рублях по курсу Банка России. Валютная экспозиция отчасти страхует от девальвации рубля, что сейчас особенно актуально. Дальнейшему росту сегмента замещающих облигаций будут способствовать законодательные изменения, которые обязывают провести замещение российских корпоративных евробондов до 1 января 2024 года", - отмечает эксперт.

Облигации с переменным купоном, который привязан к уровню ключевой ставки, также становятся одним из трендовых инструментов. Они могут обеспечить дополнительную доходность в случае возможного повышения ключевой ставки. Если клиенты рассматривают покупку акций, то в этом направлении, по мнению Береснева, стоит выбирать экспортеров, которых не так серьезно затрагивают темпы развития внутренней экономики, в первую очередь, это нефтяные компании.

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