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12 сентября 2023 года 13:12
Вероятен рост цены нефти до $92-93/барр. в ближайшие дни - "Финам"
Вероятен рост цены нефти до $92-93/барр. в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин. "Котировки Brent в последние дни консолидируются немного выше отметки $90/барр., при этом цена нефти даже немного повышается. Это явный признак того, что стоимость Brent в самые ближайшие дни пойдет выше - в район $92-93/барр. И уже оттуда мы, скорее всего, увидим коррекцию вниз. На высокую вероятность надвигающегося снижения цен указывает то, что недельные темпы прироста Brent стали снижаться, поскольку все ключевые "бычьи" факторы уже включены в текущие котировки. Было бы логичным увидеть возврат ценника Brent к ранее пробитому сопротивлению на $87/барр., и если он станет поддержкой, то "быкам" можно развивать новую волну роста цен в район $98/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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