Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций Аэрофлота - ПСБ

Инвесторам пока стоит воздержаться от покупок акций "Аэрофлота", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Динамика пассажиропотока эмитента за август (7,5% г/г) усилилась по сравнению с июлем, когда рост составил 5% г/г. На наш взгляд, результаты ожидаемые и нейтральные для акций "Аэрофлота". Пассажиропоток компании растет за счет эффекта низкой базы прошлого года в международных перевозках и благодаря развитию новых направлений. Полученные результаты несколько улучшают финансовый профиль компании, при этом растут риски увеличения затрат на обслуживание парка в условиях слабого рубля. Сейчас лучше воздержаться от покупок этих бумаг", - пишут эксперты в комментарии.

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