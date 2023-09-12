Акции Сбербанка могут стать локомотивом роста рынка акций - "Финам"

Акции Сбербанка могут стать локомотивом роста рынка акций, как только определится вопрос с ключевой ставкой ЦБР, считает аналитик "Финама" Максим Пухов.

Заседание ЦБ РФ будет в центре внимания на этой неделе, так как решения по процентным ставкам могут оказать влияние на финансовые рынки, отмечает аналитик. На текущий момент большинство участников рынка считает, что ключевая ставка в РФ будет повышена на 1,0-1,5%. Если по факту она не будет повышена выше ранее озвученного уровня, то это может привести к росту как минимум облигационного рынка. Если ставка будет увеличена выше озвученного уровня, то в ближайшее время рост российского фондового рынка, по мнению Пухова, маловероятен.

Из важных корпоративных событий эксперт отметил публикацию отчетности Сбербанка. "Исходя из отчетности, акции Сбера могут стать локомотивом роста российского фондового рынка, как только определится вопрос с ключевой ставкой", - прогнозирует аналитик.

С точки зрения технического анализа рынок акций, на взгляд стратега инвесткомпании, смотрится перепроданным и находится вблизи уровня поддержки, причем нет предпосылок для его разворота вверх. По мнению Пухова, наиболее вероятно в настоящих условиях формирование консолидации рынка в виде бокового тренда на текущих уровнях до прояснения ситуации с денежно-кредитной политикой регулятора.

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